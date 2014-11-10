焦点：油价下滑可能妨碍经济复苏 推高利率并打压股市

路透伦敦11月7日 - 油价下滑可能妨碍、而不是促进经济复苏，因能源生产商的出口收入降低，将意味着提振市场的石油美元减少，并可能推高资本成本。

法国巴黎银行本周发布的研究显示，能源出口国家从全球市场撤离的资金将超过投入的资金，为近20年来首次。

法巴称，这意味着金融市场流动性降低--追逐资产和提振价格的资金减少，进而可能意味着资本成本上升和市场价格下滑。

很多投资者预计，这会给美国实质利率带来上行压力。

根据美国政府数据，石油输出国组织(OPEC)成员国是美国政府公债的第四大海外持有者，持有规模为2,680亿美元，成为美国公债的需求支柱。

国外持有美国公债部位图表，请点选link.reuters.com/jyr42w

“石油生产国是储蓄出口国。至少有部分资金会放进外汇储备及主权财富基金，多数则用来购买美国公债，”法巴的David Spegel表示。

“...随着每年的美债需求增长放缓...收益率将不会得到太多的支撑，且更容易走高。”

一些投资者称，流动性的撤除可能意味着其他地方的实质利率也会上升，对不像美国那么强健的经济体，如欧洲国家造成冲击。

“美国理应有较高的实质利率，因为该国失业率下滑，经济表现比大多数国家来得好。但像欧洲等一些地方，就真的没有准备好迎接较高的实质利率，这可能是会是非常痛苦的，”汇丰全球资产管理的Charles

Morris表示。

ING投资管理新兴市场股市策略师Maarten-Jan Bakkum表示，石油美元减少，将使得目前全球市场流动性下滑的趋势更加恶化。

**新兴市场的不利情况**

他表示，仰赖国外资本的新兴市场最有可能感受到冲击，比如南非和土耳其，这两国的币值下滑，因投资者撤走资金以追求美国若是升息将可能提供的更高收益率。

Bakkum并称，“从外汇储备情况可以量化全球流动性，然外汇储备出现恶化，而且可能持续恶化，这意味着流进新兴市场的资金所能提供的支持不若以往。对这些市场而言，将面临更长期的不利情况。”

根据世界银行的数据，自2009年以来全球总外汇储备的增长速度已呈现放缓，已从16%到2013年只有2%。图表参见：link.reuters.com/ryh43w

股市也感受到冲击。

许多主权财富基金是以油气等大宗商品出口收入为基础，已是许多全球最大型企业的重要股东。

例如，挪威规模8,900亿美元的石油基金就拥有全球股票的1.3%。

这些基金也是撮合交易的主力。根据汤森路透数据，2014上半年主权基金在合并与收购交易上就花了245亿美元。相关图表请点选link.reuters.com/red82w。

因此石油资金撤离对公司估值必然可能有深远影响。

然而部分投资者认为，和油价下挫相关的流动性撤离导致资产价格重大影响，暂时不会出现，部分是因至少目前央行可用刺激举措来抵消。

英国标准人寿旗下基金公司Standard Life Investments全球策略负责人Andrew Milligan指出，日本央行和欧洲央行趋向货币宽松的举措，就展示出这种能力。

“你可能认为，油价下跌导致国际资本市场流动性减少的潜在风险。”

“两家央行已开始行动。”他是指央行就控制通胀制定行动，而非影响资本市场。

“(他们)说：‘这是我们必须留意的风险...我们正在因应。 ’”(完)

(编译 杜明霞/戴素萍/张若琪 审校 张荻)

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