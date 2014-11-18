油价延续跌势 交易商寻找OPEC是否减产的新线索

路透纽约11月18日 - 油价周二连跌第二天，交易商将俄罗斯和委内瑞拉采取行动遏止油价下跌的消息搁置一旁，将目光转向沙特和石油输出国组织(OPEC)，寻找OPEC是否会在本月稍晚会议上减产新线索。

数据显示，沙特9月原油出口增加，尽管油市有供应过剩迹象。

指标布兰特原油LCOc1收跌0.84美元，报每桶78.47美元，日低在78.21美元。布兰特原油在过去七日中有六日下跌，周五触及四年低位76.76美元。

近月美国原油CLc1收低1.03美元，报每桶74.61美元，日低为74.23美元。美国原油周五触及2010年9月来最低的76.30美元。

尽管分析师预计上周美国原油库存减少80万桶，油价仍然走低。美国石油协会(API)将在2130 GMT公布截至11月14日该周的原油库存数据，能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。

“目前，油市的交投被OPEC消息所左右，但未来九天，沙特说了什么，或没有说什么将是决定油价的关键，除非OPEC明确表示他们将统一行动，”Jefferies LLC高级副总裁Joseph Posillico说。

委内瑞拉总统马杜罗周一表示，正规划举行一项石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家间的全球特别会议，讨论全球油价问题。俄罗斯石油公司Rosneft (ROSN.MM)的执行长将在11月25日到达维也纳。

高盛在一份研究报告中指出，如果OPEC不同意减产，布兰特原油必须跌至每桶60美元石油生产才会放缓。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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