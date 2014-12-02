《热点透视》油价崩跌犹如2008年急涨情势 惟持续时间更长

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 戴素萍
路透芝加哥12月1日 - 布兰特原油价格自6月以来大跌40%，这样的情况看来就像金融危机前油价急升走势的相反。当时，高油价后来急速回落。如今，油价看来则不太可能急速回到较稳定的水准。美国页岩油产量要降到足以压低供应量，可能还要几个月的时间。
受到石油输出国组织(OPEC)上周决定不减产的影响，周一布兰特油价一度跌破每桶70美元，来到五年低位。而油市看来将持续呈现供大于需的情况。
回到2008年，当时生产迟滞且经济成长强劲，再加上金融泡沫，使得油价在不到七个月内大涨逾70%。近期油价崩跌，尽管速度不算急剧，也反映类似因素的交互影响，只是方向相反。在供应方面，尤其是美国页岩油生产商正在快步增产，在此同时全球经济成长则疲弱。此外，美国超宽松货币政策的结束，可能造成未来几个月的金融环境变得紧俏。
2008年高涨的油价突然急转直下，但这次几无迹象显示会再次出现这类走势突然逆转的情况。布兰特油价来到略高于70美元，美国西德克萨斯中质油处在略低于70美元，一些较为高昂的石油项目终将不得不束之高阁或取消。
然而，许多美国探钻业者已经锁定了大多数2015年石油产出的价格。Continental Resources(CLR.N)显然是个例外，在预期价格会反弹下，公司已在10月将对冲仓位套现。资讯供应商Drillinginfo的数据显示，10月新页岩油井许可证减少了15%，生产商可以透过转移投资到更多产的油田，且以更努力削减早已急速下滑的成本等方式来继续生产石油。
而油价下跌也可能会提振全球需求。但这种效果，只会在很长的一段时间后才会显现。根据华尔街日报，自上周中段以来，10家大型国际石油公司市值合计已蒸发约750亿美元。喘息之日恐怕还要一段时间才会到来。(完)
(译文审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。