《热点透视》油价崩跌犹如2008年急涨情势 惟持续时间更长

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 戴素萍

路透芝加哥12月1日 - 布兰特原油价格自6月以来大跌40%，这样的情况看来就像金融危机前油价急升走势的相反。当时，高油价后来急速回落。如今，油价看来则不太可能急速回到较稳定的水准。美国页岩油产量要降到足以压低供应量，可能还要几个月的时间。

受到石油输出国组织(OPEC)上周决定不减产的影响，周一布兰特油价一度跌破每桶70美元，来到五年低位。而油市看来将持续呈现供大于需的情况。

回到2008年，当时生产迟滞且经济成长强劲，再加上金融泡沫，使得油价在不到七个月内大涨逾70%。近期油价崩跌，尽管速度不算急剧，也反映类似因素的交互影响，只是方向相反。在供应方面，尤其是美国页岩油生产商正在快步增产，在此同时全球经济成长则疲弱。此外，美国超宽松货币政策的结束，可能造成未来几个月的金融环境变得紧俏。

2008年高涨的油价突然急转直下，但这次几无迹象显示会再次出现这类走势突然逆转的情况。布兰特油价来到略高于70美元，美国西德克萨斯中质油处在略低于70美元，一些较为高昂的石油项目终将不得不束之高阁或取消。

然而，许多美国探钻业者已经锁定了大多数2015年石油产出的价格。Continental Resources(CLR.N)显然是个例外，在预期价格会反弹下，公司已在10月将对冲仓位套现。资讯供应商Drillinginfo的数据显示，10月新页岩油井许可证减少了15%，生产商可以透过转移投资到更多产的油田，且以更努力削减早已急速下滑的成本等方式来继续生产石油。

而油价下跌也可能会提振全球需求。但这种效果，只会在很长的一段时间后才会显现。根据华尔街日报，自上周中段以来，10家大型国际石油公司市值合计已蒸发约750亿美元。喘息之日恐怕还要一段时间才会到来。(完)

(译文审校 龚芳)

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