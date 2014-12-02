油价再度重挫 因伊拉克达成石油出口协议和期货准备金被上调

路透纽约12月2日 - 油价在昨日录得两年来最大单日涨幅后周二重拾跌势，因伊拉克与库尔德人达成石油出口协议，可能导致该国石油出国增加，从而加剧油市供应过剩的局面，美国原油期货交易准备金要求被上调，以及美元走强。

伊拉克政府表示，已与库尔德当局达成协议，经过土耳其，每日从基尔库克出口30万桶原油，从库尔德北部地区出口25万桶原油。这项协议旨在结束过去数月争端导致基尔库克石油出口基本停滞的局面。

“伊拉克与库尔德人达成的石油出口协议是今日最受市场关注的消息，它提醒人们，油市供应过剩的问题不会轻易被化解，”Jefferies的分析师Joseph Posillico表示。

指标布兰特原油期货LCOc1回落2.00美元，或2.76%，收报每桶70.54美元，接近上周五收盘价70.15美元，此为2010年中以来最低。布兰特原油期货周一跳升逾3%，因市场臆测上周石油输出国组织(OPEC)会议后出现的跌势过度。

美国原油期货CLc1急跌2.12美元，收报每桶66.88美元。周一攀升4%，录得2012年8月以来最大单日涨幅。

芝加哥商业交易所集团(CME.O)今日宣布，从周二收盘后开始，将纽约商交所原油期货初始准备金要求提高15.6%。经纪商称，此举可能促使一些出现损失的多头清盘。市场抛售加重。

美元指数.DXY盘中触及四年半高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员强调指出，能源价格下跌对美国经济有积极影响。

油价一度削减跌幅，因前沙特情报部门负责人表示，只有包括俄罗斯等非OPEC产油国在内的其他国家也加入，沙特才会考虑减产。

一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加130万桶。今日稍后美国石油协会(API)将公布周度库存数据，明日美国能源协会(EIA)将公布上周库存报告。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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