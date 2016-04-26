焦点：油价挫跌卷土重来？汽油供应过剩威胁原油价格反弹

路透新加坡4月25日 - 今年油价从12年低点反弹的势头有可能会骤然停止，因为有迹象显示汽油供应过剩，过去几年来全球需求增长的主要引擎开始出现状况。

受全球炼油厂强劲需求提振，原油期货LCOc1价格已较1月中旬触及的低点上涨逾三分之二。这使石油生产商和出口商谨慎乐观，认为2014年中至2016年初的全球油价惨跌周期已经结束。

但成品油生产极为活跃，尤其是在亚洲，这有可能会使油市复苏进程中断。几个汽油进口大国已开始转为出口，汽油供应过剩，已把储油设施填满、并侵蚀炼油利润。

“亚洲炼油产业的过剩产能在摧毁利润，”新加坡石油贸易公司海峡石油化工控股(0852.HK)的原油总经理Oystein Berentsen表示。

“日本在出口，而且成品油库存仍在增长。中国新建炼油厂在全力出口，使大量供应涌入市场。到一定程度，炼油的过剩产能将影响到原油。”

产量激增使得全球充斥着大量廉价的原油，原油日供应量较日需求量多出100万至200万桶。

对于炼油厂而言，这应当是个好消息，但近来亚洲地区多数成品油的裂解价差大幅下降，主要因产量超过需求，导致库存大增。裂解价差是原油成本与石油衍生制品之间的价差，一般用来衡量炼油利润。

就连过去一年多数炼油厂最大的获利来源--汽油的利润也自3月以来下降了近40%。新加坡等储油中心也难以招架过多的供应，新加坡的库存STKLD-SIN现接近历史高位1,500万桶。

“去年全球汽油增长有超过50%源自亚洲的贡献，”Energy Aspects的分析师Nevyn Nah称，“但今年汽油裂解价差远低于上年同期，主要是因为供应压倒了需求。”

“未来几个月，非经济合作暨发展组织(OECD)的产品出口...有推动价格下降的可能，”巴克莱的油市分析师周一称。

**利润率下降**

亚洲指标炼厂利润率DUB-SIN-REF2016年开年接近多年高点，激励炼厂尽其所能地大量生产燃料。

供应过度的影响首先显现在重质油等产品上，包括已因亚洲经济放缓而受到冲击的大型船用燃油，以及重工业的主要燃料--柴油。在中国，柴油利润率已经跌至六年低位。

欧洲和北美炼厂的利润率虽仍优于亚洲，但也在承受压力。

“过去三、四年，人们花了很多钱...来生产更多柴油，因为全世界都想要，”研调机构Turner, Mason & Co执行副总裁John Auers说。

炼油业剩余的亮点就是汽油，受到中国和印度汽车销售强劲的支持。中印两国每月总计有300万辆新车上路。

美国汽油需求也很强劲，但美国能源资料协会(EIA)数据显示，经季调的库存仅略低于自1990年开始汇整数据以来的最高水平。

**“茶壶”炼厂兴起**

年初以来，作为亚洲定价指标的新加坡汽油裂解价差GL92-SIN-CRK已经重挫五成，至每桶略高于7美元，原因是新出口涌入该市场。

在日本，由于经济陷入停滞、人口逐步减少以及电动汽车兴起，导致汽油需求减退，过去通常进口原油以供应国内市场的炼厂，现在正瞄准国际买家。

日本石油连盟会长木村康表示，国内需求呈现下滑趋势，因此生产商寻求海外业务机会。

而中国“茶壶”炼厂的异军突起推动汽油和柴油出口增加。

中国海关总署上周四公布，3月柴油出口较上年同期猛增316.5%至125万吨，汽油出口同比增长9.1%至67万吨。

加上台湾出口也增加，亚洲有如此多的汽油供应涌入市场，就算印度崛起也无法消化过剩的供应。

在新加坡，交易商已经开始用油轮储存过剩汽油，因为陆上存储设施已经装满。

高盛早在去年底就警告称，正在浮现的油品供应过剩，最终将回溢至原油市场。

“如果所有主要消费国全都开始出售汽油，那么问题来了，谁会买呢？”新加坡一位油品交易员称，“答案就是，有很多仍会卖不掉，然后继续储存，一旦出现这种情况，价格将崩跌。”

新加坡轻质馏分油库存：tmsnrt.rs/1Vp4EpW

石油裂解价差图表：tmsnrt.rs/21bOZKa

(完)