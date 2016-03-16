版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 16日 星期三 18:19 BJT

渣打预测原油价格在年底前能升到每桶60美元以上

路透3月16日 - 渣打发表对国际油市的看法，预测供应面的忧虑将推动油价在年底以前升到每桶60美元上方。

渣打认为，供应面忧虑将在未来几个月主导油市，特别是当全球石油库存开始下降后，预计库存下降将发生在今年第三季。

渣打称，鉴于有越来越多的讯号显示非石油输出国组织(OPEC)的产油国产能将大幅下降，预测油价能在年底站上每桶60美元。

渣打指出，当前每桶25美元的油价太低了，不足以支撑非OPEC产油国的稳定生产。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐