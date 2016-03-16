渣打预测原油价格在年底前能升到每桶60美元以上

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月16日 - 渣打发表对国际油市的看法，预测供应面的忧虑将推动油价在年底以前升到每桶60美元上方。
渣打认为，供应面忧虑将在未来几个月主导油市，特别是当全球石油库存开始下降后，预计库存下降将发生在今年第三季。
渣打称，鉴于有越来越多的讯号显示非石油输出国组织(OPEC)的产油国产能将大幅下降，预测油价能在年底站上每桶60美元。
渣打指出，当前每桶25美元的油价太低了，不足以支撑非OPEC产油国的稳定生产。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。