就算产油国讨论冻结产量 油价还是会续跌--法国外贸银行

路透巴黎2月17日 - 法国外贸银行(Natixis)周三在其2016年石油展望报告中称，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国不大幅减产，那么油价将进一步下跌。

法国外贸银行表示，倘若OPEC作为石油垄断组织的情况不变，而且未与非OPEC国家达成减产协议，那么原油和油品库存过剩的局面将持续至2017年。

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。

法国外贸银行首席油市分析师Abhishek Deshpande在巴黎向记者称，只有大举减产才能结束原油供应过剩的局面，仅仅冻结产量并不够而且该行动很可能瓦解。

“我们仍认为不会马上达成这样的协议，非OPEC产油国也不会大举减产，”Deshpande表示。

法国外贸银行预计，如果OPEC坚持当前的市场份额策略，那么2016年原油供应将日均过剩逾137万桶，而若伊朗恢复产量至制裁前水平、伊拉克提高产能、沙特增产的话，未来六个月日供应可能过剩180万桶。

“油市仍偏空，仅摆脱供应过剩局面就需要不止一到两年的时间。库存高企。原油(库存)目前处于纪录高位，”Deshpande称，并表示全球库存接近60亿桶。

Deshpande称，炼油厂去年提高加工率以抓住精炼利润率创纪录增长的好处，而这导致油品库存增加。

“我们认为今年油品精炼利润率将承压，因为市场上供应过多，而需求增长不如去年强劲，”他表示。(完)