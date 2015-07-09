高盛仍看空油价走势 称希腊形势可能加剧短期油价波动

路透7月8日 - 高盛周三重申其看空原油价格前景，表示希腊形势发展在短期内可能加剧价格波动。

该行仍预期，美国原油期货价格在10月前将跌至每桶45美元。

高盛维持对布兰特原油期货未来三个月和六个月分别在56美元和55美元的价格预估不变；该行还重申，预期布兰特与美国原油期货价差在三个月和六个月后均为6美元，一年后缩至5美元。

高盛在客户报告中称，油市再平衡仍处于初期阶段，不过当前的现金流和资金状况拖延了这一进程。

“因此，我们认为随着基本面再度发挥其影响和季节性需求高峰的过去，油价将继续下行，我们预期美国原油价格在10月将降至45美元。”

美国原油期货CLc1周三结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%。布兰特原油期货LCOc1收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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