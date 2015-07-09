高盛仍看空油价走势 称希腊形势可能加剧短期油价波动

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月8日 - 高盛周三重申其看空原油价格前景，表示希腊形势发展在短期内可能加剧价格波动。
该行仍预期，美国原油期货价格在10月前将跌至每桶45美元。
高盛维持对布兰特原油期货未来三个月和六个月分别在56美元和55美元的价格预估不变；该行还重申，预期布兰特与美国原油期货价差在三个月和六个月后均为6美元，一年后缩至5美元。
高盛在客户报告中称，油市再平衡仍处于初期阶段，不过当前的现金流和资金状况拖延了这一进程。
“因此，我们认为随着基本面再度发挥其影响和季节性需求高峰的过去，油价将继续下行，我们预期美国原油价格在10月将降至45美元。”
美国原油期货CLc1周三结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%。布兰特原油期货LCOc1收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。