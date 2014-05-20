油价走高 受利比亚供应担忧带动

路透纽约5月20日 - 布兰特原油期货周二小涨，受助于利比亚的动荡局势，美国7月原油期货在布兰特原油涨势的带动下走高，尽管市场预计，上周美国原油库存增加。

一位利比亚官员称，在政府与示威者就结束油田停运达成协议逾一周后，西部油田El Feel和El Shahara目前仍然关闭，该国原油日产量仍保持在21万桶的水平。

敌对两派武装人员的暴力冲突，以及效忠已退休少将Khalifa Haftar的武装分子周日冲击利比亚议会，促使法国石油公司道达尔(TOTF.PA)缩减在的黎波里的业务量，阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach开始疏散当地员工。

布兰特原油期货LCOc1收高0.32美元，报每桶109.69美元。美国6月原油期货CLM4于周二到期，收跌0.17美元，报每桶102.44美元，周一触及近一个月最高。美国7月原油期货CLN4收涨0.22美元，报每桶102.33美元。

路透调查显示，分析师预计截至5月16日当周，美国原油库存可能增加80万桶，汽油库存可能增加10万桶，炼厂开工率增长0.6%。

但美国石油协会在市场收盘后公布，上周原油库存骤降1,030万桶。美国能源资料协会将在周三1430 GMT公布库存数据。

EIA上周数据显示，截至5月9日当周，美国油库存增加94.7万桶，原油产量触及每日843万桶的28年高位。

从即将到来的美国阵亡将士纪念日长周末开始，美国进入夏季驾车高峰期。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。