油价高涨渐成亚洲成长最大威胁 或有危及全球之虞

* 亚洲身为石油最大消费者,更易受油市冲击伤害

* 高油价对经济成长的威胁大过通胀

记者 Wayne Cole; 编译 张若琪/龚芳

路透悉尼3月6日电---油价高涨迅速取代欧洲问题,成为亚洲经济成长的最大威胁,有扼杀消费者需求,损害出口并重燃通胀之虞.

布兰特原油超过每桶128美元也让各央行头疼不已,因为那使其更难以放宽货币政策来缓和成长冲击.

而只要是对亚洲构成威胁,就有可能危及世界各地,因为全球正指望靠亚洲维持成长,来抵销欧洲的衰退和美国的不稳定复苏.

"就在金融危机的威胁降低之际,2012年头两个月油价的急遽扬升再成为前景的最大威胁."野村首席经济顾问David Resler在客户报告中指出.

油价对亚洲至为重要.亚洲目前是石油最大消费地区,2007年已超越北美,占全球需求逾31%.全球十大石油消费国中,亚洲就占到四个,包括了中国、日本、印度和韩国.

亚洲石油需求中有三分之二靠进口,金额庞大.野村分析师估计,即便扣除日本,亚洲去年石油净进口金额达4,470亿美元,高於2009年和2010年的2,340亿及3,290亿美元.

石油支出在亚洲国家的国内生产总值(GDP)占比也较西方大.

的确,亚洲对石油的需求若渴,是去年全球成长放缓和欧洲危机肆虐之下,油价仍仅温和下降的一大原因.

"多数人将近来油价高涨归因于地缘政治因素,这我们不否认."汇丰控股分析师Frederic Neumann在报告中指出."但基本背景则是亚洲对原油需求庞大."

他指出,对经济成长而言,油价的实际水平远比变动幅度重要,因为原油成本就像是消费者需负担的税一样.因此布兰特原油上周触及128.40美元的三年半高位,等於敲响了经济的警钟.

"对亚洲来说,油价上涨当前带来的威胁不是通胀,至少目前还不是.其带来的是经济成长的威胁."Neumann称.

"对西方的出口已然看似不稳,未来可能再受打击."他解释道."即便是在当地,随着价格继续攀升,像印度、韩国、泰国等一些经济体可能感到痛苦."

衡量油价可能的冲击多半取决於推动油价的因素.如果价格是因全球需求强劲而上扬,那其影响会远小於因供应引发上涨的冲击.

由於许多机构近来纷纷下修全球经济成长预估,当前的事件似乎不是需求所带动.

反之,多数分析师将油价上涨归因于中东形势紧张,及近来加大对石油重要出口国伊朗的制裁.

国际货币基金组织(IMF)在1月时警告称,若伊朗全面停止出口石油,将导致油价飙涨多达30%.

这意味着油价将飙升至每桶160美元左右,高於2008年的峰值;当时各界归咎油价高涨削弱全球经济,其後不久雷曼兄弟破产致使全球经济陷入混乱.

而亚洲情势则尤其微妙,中国、印度、日本及韩国均为伊朗石油的四大进口国.

**部份国家更易受创**

尽管油价若持续大幅上涨,对整体亚洲显然将带来负面冲击,但各国仍存在相当大的歧异.以马来西亚为例,该国为石油的净出口国,因此实际上应为受惠者.

反观油价若上扬10%,则巴克莱分析师估计韩国每月进口石油费用将增加约10亿美元.

总而言之,分析师们认为印度、韩国、印尼、泰国及菲律宾经济最易受到油价高涨的拖累.中国及新加坡受到的影响较低,而身为石油出口国的马来西亚及越南则可望因而受惠.

对日本而言,油价高涨看来绝对是件坏事.该国为全球第三大石油进口国,自从一年前福岛核灾导致核反应炉几近悉数关闭後,其对进口能源的依赖即有增无减.

然而,市场预期日本进口商必须购买更多美元以支付油款,则在过去几周内帮助全面压低日圆汇价.美元周一攀抵九个月高位81.86日圆,自2月以来涨幅超过7%.

日圆贬值对日本出口业者有利,且向来为该国决策官员所乐见.

而在日本经济陷於通缩恶性漩涡的情况下,受油价推动而发生一波通胀的可能性,也不一定是件坏事.

在论及通胀方面,油价涨升的速度要比油价上涨的水准来得更加重要,到目前为止,油价升势所造成的威胁远比不上2007年及2008年.

布兰特原油自2007年初低位50.25美元,一路攀升至2008年7月峰值147.50美元,涨幅高达193%.

而布兰特原油今年迄今涨幅仅达15%,尽管期间相隔时间较短.若油价就此趋稳,这波油价上涨所引发的通胀压力将相对温和,应不致对货币政策造成太大的困扰.

油价若果真冲向每桶150美元,则通胀将对中国、印度、韩国及台湾的宽松货币政策带来更多限制.

而马来西亚、泰国、印尼及菲律宾则可能确实必须考虑升息的问题.(完)

--译文审校 艾茂林/丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。