国际油价上涨 因美国就业和楼市数据改善

* 阿尔及利亚油气设施遭受袭击,令投资人忧虑地缘政治问题

* 汽油价格上涨,因一委内瑞拉炼厂发生事故

路透纽约1月17日 - 原油价格周四上涨,因美国经济数据不断改善提振提金融市场.数据显示上周初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工大幅增加.

与此同时,伊斯兰教武装份子占据了石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚一油气设施,令市场忧虑地区动荡可能干扰能源出口.美国汽油期货也上涨,此前一委内瑞拉炼厂发生故障,可能使该地区的汽油供应收紧.

美国2月原油期货上升1.25美元,结算价报每桶95.49美元.布兰特3月原油合约上升1.42美元,结算价报每桶111.10美元.2月布兰特原油已在周三到期.

数据显示上周美国初请失业金人数降至2008年1月来的最低水平.

另一数据显示12月美国房屋开工率跳升至2008年6月来的最高水平.

"油价上涨,受助于市场普遍存在的对经济的乐观情绪,从今日美国初请失业金人数及楼市数据中反映出来,"Summit Energy的Matt Smith说.

油价和美股一起上升,周四标普500指数上涨,部份原因是美国企业季报迄今表现良好.

美国汽油期货上升1.7%,至每加仑2.7689美元.一工会代表说,委内瑞拉PDVSA石油公司被迫关闭年产能为64.5万桶的Amuay炼厂的一主要生产设施,因一燃料管道最近出现泄露.这可能迫使委内瑞拉增加燃料进口.

商品投资人也等待周五中国公布的GDP数据,寻找全球原油需求前景的更多线索.

路透调查显示,市场预期中国第四季经济增速加快至7.8%,结束之前连续七个季度增长放缓之势.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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