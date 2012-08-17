国际油价站上三个月最高位 因刺激政策预期和中东情势忧虑

* 叙利亚局势动荡及伊朗核计划争端支撑油价

* 9月布兰特原油期货周四到期

路透纽约8月16日电---油价周四触及三个月高位,因德国总理默克尔支持欧洲央行应对欧债危机的讲话提振股市,令美元承压,且带动了投资人对会推出更多刺激经济措施的希望.

今日到期的9月布兰特原油期货尾盘上涨,美国原油期货势将录得三周连升.

但在今日稍晚消息称美国白宫正考虑重启可能释出战略石油储备计划以打压不断上涨的汽油价格,之後油价,特别是10月布兰特原油期货价格在结算後交易中从高位回撤.

叙利亚国内冲突以及对伊朗核计划的争端令地缘政治紧张局势升级,加之北海原油生产受限,且寄望央行会出台更多刺激措施,合力推高油价.

美国股市周四收涨,标普500指数收在逾四个月以来最高,因迹象显示德国支持欧洲央行抗击区内危机的努力,且思科(CSCO.O)在宣布上调股息後带领科技股攀升.

全球股市升至近三个半月高位,之前中国暗示可能会有新的支撑经济措施.且美国经济数据乏善可陈打压美元,提振以美元计价的商品.

9月布兰特原油期货到期,收盘上扬0.65美元,报每桶116.90美元,此为5月2日以来的最高结算价,日高为117.03美元.

10月布兰特原油期货升0.96美元,报每桶115.27美元,但在2044GMT结算後交易仅剩30分钟时,仅升0.18美元.

美国9月原油期货上扬1.27美元,结算价报每桶95.60美元,盘中触及日高95.75美元,为5月11日来最高.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 95.60 1.27 1.4% 93.93 95.75 203,610 281,643

10月原油 95.89 1.27 1.3% 94.21 96.04 95,370 148,221

9月RBOB汽油 3.0832 -0.0008 0.0% 3.0492 3.0943 35,537 50,721

10月RBOB汽油 2.9041 0.0159 0.6% 2.8683 2.9089 36,699 35,777

9月取暖油 3.1229 0.0377 1.2% 3.0740 3.1274 42,743 57,139

10月取暖油 3.1310 0.0374 1.2% 3.0833 3.1337 33,111 33,361

ICE合约

9月布兰特 116.90 0.65 0.6% 115.50 117.03 14,433 83,421

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 498,339 746,813 532,140 1,495,562 -25,654

汽油 107,120 135,210 133,798 274,636 6,150

取暖油 138,866 158,677 136,304 317,199 -707 (完)

--编译 李军;审校 母红

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