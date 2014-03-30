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国际财经 | 2014年 3月 31日 星期一 07:39 BJT

油价小升 因忧虑地缘政治局势

* 美国经济增长的迹象支撑油价

* 利比亚示威者阻碍输油管道运营

路透纽约3月28日 -布兰特原油周五连涨第四日，为2月来首周上升，因为美国经济数据良好，且忧虑一旦西方对俄罗斯能源行业实施制裁，将可能扰乱全球供应。

美国和北约对上万俄军集结在乌克兰东部边境附近表示高度警惕。俄罗斯总统普京保留对乌克兰派兵的权利。

美国原油连升第三日，因数据显示2月消费者支出上升，受助于服务业消费增加，该数据也提振股市周五大部份时间上涨。不过，3月消费者信心下跌证实第一季经济增长放缓。

布兰特原油升0.24美元，收报每桶108.07美元。美国原油CLc1.上升0.39美元，收报每桶101.67美元。

本周美国原油上升2.1%。布兰特原油本周上涨约1.1%，之前四周连跌。

美国原油升幅连续第三日超过布兰特原油，使两者价差收窄，收报6.40美元，周三宽至8.03美元。

分析师表示，美国原油生产强劲抵销了俄罗斯原油供应可能受到遏制的风险。

利比亚国家石油公司表示，示威者堵截了一条从al-Wafa油田往Mellitah出口港每日输送约3万桶凝析油的输送管道的运营。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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