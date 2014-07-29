《KEMP专栏》预测油价走势不能忽视蓬勃发展的页岩油生产

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦7月28日 - 加利福尼亚大学教授James Hamilton说，“能源世界可能已经发生了永久性的改变”。“原油价格将保持100美元以上。”
Hamilton是撰写石油领域文章中最受尊敬的经济学家之一，他在7月20日发表的论文“全球石油市场变脸”中做出了大胆预测。
“石油界的老手可能认为近期市况的发展是旧事重演，总在想过去十年的高价是否只是另一个过渡周期，而技术革新最终将跟上来。”他写道。“不过过去十年发生了巨大改变，可能标志着一个重要转折点。”
Hamilton称页岩油变革只能暂缓油价的涨势，因新兴经济体需求在增加，传统油田供应迟滞，将在长期推高石油价格。。
“这看起来并不能把油价带回历史地位，把正在发展的页岩油看作一个暂时缓解因素可能更准确，否则油价可能一路直上。”
**被忽视了的页岩**
Hamilton文章的问题在于，他基本忽视了页岩革命对石油开采经济性的影响，也低估了技术革新导致的实际油价大幅变动。
作者在近4,000词的论文中，论述从页岩层生产油气的部分仅有区区400字。
论述多专注于页岩油田的钻探和开采成本高；产量迅速减少；声称页岩油田无利可图；并质疑世界其他地区是否具备条件，复制北美页岩革命。
但这部分也是论文最薄弱的地方，凸显了Hamilton对于原油生产难度不断增加，成本不断上升的整个论证基础存在局限性。
**石油峰值论**
自2008年开始，自北美页岩油气产量急速增加，并且全球范围内的页岩资源相当丰富，已经令人们对石油产量峰值理论产生怀疑。
供应将耗尽的简单理论已经被重新定义，演化成关于油价上涨的更为复杂的理论。
石油峰值论的支持者们现在指称，石油生产成本不断增加、能源投资回报率逐渐下降，并且能源投入产出比也逐步降低，因此维持原油产量正变得更加困难并且更为昂贵，更别提增加产量了。
他们称，实际油价必定继续上涨，以反映原油生产成本增加并制约需求。价格上涨将最终证明和原油储量将耗尽一样都是具有颠覆性的理论。
汉密尔顿的论文为这种观点提供了有力支持。他指出，石油需求目前受到新兴市场收入增长的拉动，即便油价高企制约了发达经济体的消费。
他还指出，2005年以来增加的石油产量中，很大一部分是“较低质量的”天然气凝析液，这种石油的能源含量和能量密度要比常规原油低得多。
尽管油价飙升，并且勘探和生产活动方面的支出达到空前规模，但常规原油的产量已经停滞不前。
汉密尔顿在论文中总结称，“陈旧储量的消耗以及开发新资源成本高昂”，解释了常规原油产量为何未能对价格上涨做出反应。
**页岩油怀疑论**
这篇论文对页岩油能否从根本上改变供应前景持怀疑态度，因页岩油生产成本高昂，且很难在美国以外地区复制页岩油荣景。但这是Hamilton论据中最没有说服力的部分。
这篇论文把经济效益不佳的干气井，与经济效益远远更高的湿油气井混为一谈。
若非油井非常有利可图，北达科他州和德克萨斯州不会出现一波钻井热潮，对钻探设备和石油工程师的需求都达到近30年高位。
Hamilton聚焦于产量递减，但却忽视了页岩井的最终油气产量。在很多情况下，页岩井的产量都高于传统油井。
论文第二部分指出，2005年来石油产量增加的部分大多是“较低质量的”天然气凝析液，而非真正的原油，但第五部分又说，页岩井使美国原油日产量净增加230万桶。
实际上，美国能源资料协会(EIA)统计数据显示，页岩油热潮已经促使天然气凝析液和真正原油的产量都大幅增加。暗示石油行业只获得“较低质量的”碳氢化合物的说法是不对的。
该论文最大问题之一是，把2005至2008年以及2009至2014年两段时期的情况混为一谈。2005-2009年期间石油产出供不应求，2009-2014年期间则是页岩油产量快速增加，而全球原油需求放缓。
**油价预估**
Hamilton认为，即便页岩油继续带动美国整体原油产量增长，“非常明显的是，这也不会让实质油价回到10年前的水准。”
根据BP世界能源统计年监，经过通胀调整后，自1861年以来，实质油价最高达到120美元，最低曾低至10美元。
参看1861年至2012年油价图表，请点选：link.reuters.com/myj52w
目前实质油价接近历史区间顶端，而1990年代和2000年代初期则接近区间底部。
因此即使油价从当前高位回落20美元、30美元、甚至是40美元，但以历史标准来看仍相当高。
Hamilton将目前异常高的油价和“10年前”的低油价作对比，但他可能找错了参照物。
北美页岩油目前只是全球石油市场中占比非常小的供应来源，多数生产商宣称油价只要达到每桶70美元、甚至60美元，他们就能实现盈亏平衡。
**技术发展**
在石油行业155年的历史上，油价有过大幅波动，其中多数情况下是对发现大规模新油田以及技术革新的反应。
在1920年代末期和1930年代出现的油价崩跌，基本上是由于东得克萨斯州大型新油田的发现和开发。
1940年代直到1960年代的低油价时期，则大部分归因于中东波斯湾沿岸以及北非的油田大发现。
西伯利亚和阿拉斯加的大型新油田，以及北海地区深海钻探活动的发展，最终导致了1980年代乃至整个1990年代的油价下滑。
但油价变动的历史除了与新油田的发现息息相关外，技术发展的作用也不容忽视。
在人们的基本观念中，自石油行业诞生以来，生产成本不断上升。与所有采掘行业一样，最容易取得的石油被最先开采，获取成本较高的石油则较晚开发。Hamilton有关成本上升的论据在石油行业历史上的每个发展阶段都站得住脚。
宾夕法尼亚州打出的第一批油井深度不到100英尺。到了20世纪中期，油井深度已达到几千英尺。1970年代发展出了更加复杂和昂贵的海上钻井技术。而现在该行业正在掌握水平钻井的技巧，不同于以往的垂直钻井。
但行业生产率也在同步提升，企业已经学会把目标瞄准最高产的地质构造，而且钻探更加迅速和精确。Hamilton的论文对所有这些闭口不提，因此很难令人信服。
论文中也没有提到气候变化、限制化石燃料消费的政策、以及天然气对油基燃料构成的越来越大的挑战，而所有这些因素都可能压低中长期的实质油价。
因此虽然Hamilton得出结论称，实质油价将保持在每桶100美元左右，但油价前景却有很大的不确定性。事实上，参考油价的历史变动情况，人们可能会认为当前的高油价不正常，回落的时机已经成熟。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚/杜明霞/徐文焰；审校 王洋/张荻/蔡美珍/许娜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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