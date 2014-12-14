油价续挫3%至五年新低 因IEA展望利空

路透纽约12月12日 - 原油市场周五续挫至少3%，至五年新低，此前国际能源署(IEA)预计明年油价将进一步走软，因需求降低及供应增加。

指标布兰特原油期货结算价跌穿每桶62美元，美国原油期货在昨日跌穿60美元关口后今日进一步跌至58美元之下。

美国原油库存增加以及石油出口大国沙特阿拉伯重申将不会减产在过去两周令油价崩跌，尽管数据显示美国经济复苏强劲。

周五国际能源署(IEA)下调明年需求增长预估，引发油价进一步下挫。

IEA将明年全球石油日需求增长预估下调23万桶，至90万桶，因预期俄罗斯等石油出口国燃油消费减少。

IEA预计石油输出国组织(OPEC)以外的产油国将增加供应，并预计油价将进一步下挫。

布兰特原油期货LCOc1收低1.83美元或近3%，报61.85美元，盘中一度触及2009年7月来最低的61.35美元。

美国原油近月合约CLc1结算价下跌2.14美元，或3.6%，报每桶57.81美元，此前跌至2009年5月以来最低点57.34美元。

本周，布兰特原油期货暴跌逾7美元或约11%，美国原油期货重挫逾8美元或12%。

两个市场自6月高位均回落约46%，当时布兰特原油期货还在115美元之上，美国原油期货报约107美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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