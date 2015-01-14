背景资料：分析师下调2015和2016年油价预估

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透1月13日 - 全球主要银行的分析师纷纷下调2015和2016年原油均价预估，称经济增长担忧、美元走强和供给充足是原因。
原油价格周二挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油盘中一度平价，为三个月来首见，因部份交易商利用美国有大量原油储存空间的机会。
如下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：
银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期
2015年 2016年 2015年 2016年
Raiffeisen银行 $58 $77 $55 $73 1月13日
荷兰银行 $60 $75 $55 $70 1月12日
高盛 $50.40 $70 $47.15 $65 1月11日
Intesa Sanpaolo $57 $69 $54.50 $66.50 1月9日
德意志银行 $59.40 $70 $55.40 $65 1月9日
法国兴业银行 $55 $65 $51 $60 1月9日
DNB $65 $79 -- -- 1月9日
法国巴黎银行 $60 $75 $55 $70 1月8日
Stifel -- -- $55 $65 1月6日
Bernstein $80 $90 $75 $85 1月5日
Citi Research $63 $70 $55 $62 1月4日
德意志银行 $72.50 $77 $67.50 $72 12月16日
德国商业银行 $73 $83 $69 $80 12月11日
美银美林 $77 -- $72 -- 12月9日
DNB $70 $80 -- -- 12月9日
瑞士信贷 $75.25 $80 $70 $75 12月2日
巴克莱 $72 -- $66 -- 12月1日
法国兴业银行 $70 $70 $65 $65 12月1日
法国兴业银行 $90 $90 $82 $81 11月25日
汇丰控股 $90 $95 $86 $92 11月19日
澳新银行 $92 $92 $89 $88 11月13日
摩根大通 $82 $87.75 $77.25 $80.75 11月7日
巴克莱 $93 -- $85 -- 10月28日
德意志银行 $88.75 $90 $80.50 $80 10月24日
高盛 $83.75 $90 $73.75 $80 10月26日
Natixis $99.30 -- $93.50 -- 10月24日
德国商业银行 $85 -- $82 -- 10月24日
渣打银行 $105 $115 $99 $104 10月21日
花旗 $95.50 $95 $87.50 $85 10月21日
Jefferies $90 $98 $84 $92 10月月21
日
法国巴黎银行 $97 -- $88 -- 10月15日
美银美林 $98 -- $90 -- 10月14日
瑞士信贷 $97 $93 $89 -- 9月30日
(完)
(编译 许娜；审校 李春喜)
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