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国际财经 | 2015年 1月 14日 星期三 09:33 BJT

背景资料：分析师下调2015和2016年油价预估

路透1月13日 - 全球主要银行的分析师纷纷下调2015和2016年原油均价预估，称经济增长担忧、美元走强和供给充足是原因。

原油价格周二挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油盘中一度平价，为三个月来首见，因部份交易商利用美国有大量原油储存空间的机会。

如下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：

银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期

2015年 2016年 2015年 2016年

Raiffeisen银行 $58 $77 $55 $73 1月13日

荷兰银行 $60 $75 $55 $70 1月12日

高盛 $50.40 $70 $47.15 $65 1月11日

Intesa Sanpaolo $57 $69 $54.50 $66.50 1月9日

德意志银行 $59.40 $70 $55.40 $65 1月9日

法国兴业银行 $55 $65 $51 $60 1月9日

DNB $65 $79 -- -- 1月9日

法国巴黎银行 $60 $75 $55 $70 1月8日

Stifel -- -- $55 $65 1月6日

Bernstein $80 $90 $75 $85 1月5日

Citi Research $63 $70 $55 $62 1月4日

德意志银行 $72.50 $77 $67.50 $72 12月16日

德国商业银行 $73 $83 $69 $80 12月11日

美银美林 $77 -- $72 -- 12月9日

DNB $70 $80 -- -- 12月9日

瑞士信贷 $75.25 $80 $70 $75 12月2日

巴克莱 $72 -- $66 -- 12月1日

法国兴业银行 $70 $70 $65 $65 12月1日

法国兴业银行 $90 $90 $82 $81 11月25日

汇丰控股 $90 $95 $86 $92 11月19日

澳新银行 $92 $92 $89 $88 11月13日

摩根大通 $82 $87.75 $77.25 $80.75 11月7日

巴克莱 $93 -- $85 -- 10月28日

德意志银行 $88.75 $90 $80.50 $80 10月24日

高盛 $83.75 $90 $73.75 $80 10月26日

Natixis $99.30 -- $93.50 -- 10月24日

德国商业银行 $85 -- $82 -- 10月24日

渣打银行 $105 $115 $99 $104 10月21日

花旗 $95.50 $95 $87.50 $85 10月21日

Jefferies $90 $98 $84 $92 10月月21

法国巴黎银行 $97 -- $88 -- 10月15日

美银美林 $98 -- $90 -- 10月14日

瑞士信贷 $97 $93 $89 -- 9月30日

(完)

(编译 许娜；审校 李春喜)

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