油价续跌 因IMF下调全球成长预估和伊朗暗示油价将跌至25美元

路透纽约1月20日 - 油价周二重挫多达5%，因国际货币基金组织(IMF)下调今年全球成长预估，以及主要产油国伊朗暗示，如果石油输出国组织(OPEC)不采取行动，油价可能跌至每桶25美元。

交易商称，监测美国石油库存状况的一家分析公司Genscape报告称，上周美国原油期货合约交割地库欣的石油库存增加260万桶，这加重了市场的利空人气。

美国石油协会(API)将在周三公布美国石油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周四公布库存数据。因美国周一为假期，数据公布时间被延后一天。

指标布兰特原油期货LCOc1收跌0.85美元，或1.8%，报每桶47.99美元。稍早触及日低47.78美元。

美国原油期货CLc1收跌2.30美元，或4.7%，报每桶46.39美元，日低为45.89美元。交易商称，近月2月合约到期在一定程度上活络了美国原油市场的交投。

Genscape的报告公布后，布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R扩阔。美国原油市场结算时，溢价为约1.50美元，盘中触及1.66美元。

首季美国石油钻井平台数量较去年第四季一如预期减少周二并未能提振市场人气，因交易商和投资者仍然将注意力放在对石油供应过剩的担忧上。

IMF在最新公布的全球经济展望报告中将今明两年全球成长预估下调0.3个百分点，分别至3.5%和3.7%。

伊朗石油部长称，该国未看到OPEC内部立场向采取行动支持油价的方向转变的迹象，油价可能进一步跌向25美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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