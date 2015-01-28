《RUSSELL专栏》原油价格大跌对矿商是把双刃剑

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/洪曦/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿1月28日 - 油价大跌对许多矿商而言是把双刃剑，一方面虽能降低生产成本，但另一方面也同时削弱了他们所生产的大宗商品价格。

布兰特原油价格LCOc1从去年6月以来大跌57%，乍看之下，这毫无疑问是有利于众多大宗商品生产商，因为这些生产商的矿场营运及运送其产出至港口，都高度倚赖柴油。

对于澳洲煤炭及铁矿石矿山而言更是如此，由于地处偏僻，他们不仅使用柴油运作开采设备，也以柴油发电。

以柴油发动的火车，则协助矿商将矿产运至数百公里外，另外，基于航煤成本降低，运送工人往返矿场的包机费用，甚至也可能省下一些。

摩根士丹利1月25日刊出的研究报告指出，对于煤炭、铁矿石及铝土矿等大宗商品而言，石油及燃料占总生产成本比重在9-12%，但在金属则只占3-5%。

油价下跌的主要影响，是造成生产成本曲线下移，也就是说，即使以当前大宗商品的低价格，有更多矿场将有利可图。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周二跌至五年半低点每吨62.80美元，较2011年2月时触及的高位191.90美元跌去了67%。

截至1月23日当周，澳洲纽卡斯尔港口的热煤现货价格GCLNWCWIDX报每吨61.97美元，接近六年低位，且较2011年1月的后经济危机时代高点136.30美元低了54%。

实际问题是成本下降能否足以抵消大宗商品价格走低的影响，然而答案是否定的。

不过，成本下降也足够让部分生产商维持现有经营，否则它们也已被迫关闭。

因此，市场维持供应，令铁矿石和煤等商品价格则持续承受下档压力。

铁矿石三巨头大量扩充产能的一个原因，是它们能够把成本较高的小规模生产商挤出市场。

近期一连串矿山关闭，另外也有迹象显示中国国内产量下降，所以从某种意义上来说，巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)的策略奏效了。

但是原油价格下跌，令矿商的日子好过了一些，并且能够继续运营，从而造成大宗商品价格进一步下滑。

摩根士丹利的研究报告指出，每桶油价每下跌1美元，每吨铁矿石就能省下0.08美元成本，而热能煤和冶金煤则分别节省0.03和0.05美元。

即便如此，典型地下动力煤矿每吨生产成本，也仅比仅比去年中油价每桶115美元时低了1.95美元。这只是对生产成本的助益，没有纳入运输成本或其他因素。

同一期间，动力煤每吨下降约21美元，也就是说，油价下跌虽有所帮助，但助益并没那么大。

**汇率变化帮助更大**

发挥较明显助益的，是澳元兑美元AUD=汇率自2014年中以来贬值近17%。

汇率的影响实际上使得以澳元计算煤炭价格上升，纽卡斯尔煤炭价格从9月所及的2014年低点每吨71.94澳元，升至上周的每吨78.40澳元。

受惠的不仅是澳洲的生产商，印尼矿商也因印尼卢比/美元自去年4月以来贬值近11%而受惠；南非兰特/美元ZAR=自去年5月以来下跌近13%，也给南非生产商带来帮助。

但尽管矿商可能因油价下跌和美元走坚而雀跃，但也正是这两个因素，正帮助维持全球市场上的供应，并进而阻碍大宗商品价格的回升。(完)

(译文审校 李婷仪/王丽鑫)

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