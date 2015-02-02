油价过去两日累积攀升11% 库存报告导致交投震荡

路透纽约2月2日 - 油价周一劲扬，过去两个交易日累积攀升11%，因部分投资者押注油价在经历长达七个月的跌势后已经触底，但部分市场人士仍持谨慎态度。

指标布兰特和美国原油期货今日在约4美元的区间内波动，此为数周来最阔区间，因短期技术信号显示，油价可能进一步攀升，尽管基本面数据继续重压市场。

布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R升至每桶5美元之上，为11月以来最高。

交易商称，石油服务公司Genscape估计，上周库欣原油库存增加230万桶，使美国本已创纪录的原油库存进一步增加。库欣是美国原油期货的交割地。

美国一炼厂罢工，以及令人失望的消费者支出和制造业数据打压油价从早盘高位回落。从理论上讲，炼厂罢工意味着市场上的原油供应增加。

“我认为基本面并未改变，只是市场的心理发生了改变，”Kolmar Americas Inc的分析师Chandravir Ahuja表示，“市场更多地被消息面所左右，这是正常市况下可能出现的状况。”

布兰特原油期货LCOc1收涨1.76美元，或3.3%，报每桶54.75美元，盘中在日高55.62美元和日低51.41美元之间震荡。

美国原油期货CLc1急升1.33美元，或2.8%，收报每桶49.36美元，盘中交易区间为50.56到46.67美元。

“我认为市场今日的表现是上周五涨势的重现，投资者认为市场已经触底，但我认为，市场还未触底，”Tyche Capital Advisors的管理成员Tariq Zahir表示。

周一公布的交易所数据显示，截至1月27日当周，投机客的布兰特原油期货净多头头寸增加1,056口，至14.3039万口。

技术信号也显示布兰特原油期货可能开始反弹。

“布兰特原油期货上周五收在20日移动均线之上，为7月以来首次，”SEB的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，部分市场人士认为“可能已到了买入的时候。”(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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