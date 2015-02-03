油价短期难以大幅反弹 对能源行业维持中性看法--霸菱

路透香港2月3日 - 霸菱资产管理周二称，继续对能源行业采取中性态度，因油价在近期内会有反弹，但不大可能在短期内回升至每桶100美元。

霸菱环球多元资产主管Marino Valensise在一份评论中称，其团队在去年12月对能源企业评级由“减持”调至“中性”，尽管油价在近期内会有反弹，但继续维持中性的看法，原因是能源行业的并购活动将会有所增加，而大型综合石油公司因业务线广泛而拥有较佳的保存盈利能力，因此需要观察盈利向下修订幅度是否足够。

踏入新一年，环球各地投资于欧洲市场的人士都在适应油价下跌的环境。霸菱认为，过去数月的油价急跌在很大程度上是受到供应影响，而非需求方面发生变化，亦非与“中国因素”有关，因为中国市场仅占环球石油需求约12%，故当地石油需求增长逊于预期并不足以令油价下跌50%。

霸菱指出，除非今年石油需求突然快速增长，否则成本最高的生产商将会被迫退出市场，令市场的供求恢复平衡。然而，监于当中许多生产商都采取了对冲措施，该行预期，只有油价在未来六个月或以上都维持在每桶约60美元的低位，才能迫使高成本生产商退场，令供求达到买家和卖家都能接受的均衡点。

霸菱认为，虽然油价不大可能在短期内回升到每桶100美元，但有理由相信油价在近期内会有所反弹。有传闻指中国正在增加战略石油储备，虽然不会事先对外公开，但一旦购买完成，中国政府就可能公布消息。沙特阿拉伯曾表示在6月份之前都不会采取进一步行动，但同时亦可能意外公布希望达到的油价范围，虽然截至本文撰写时，这个可能性都不大。

布兰特原油价自去年中约116美元高位至今累计下跌超过五成，现时处于55美元上方。

油价下跌可能为美国消费者带来裨益，霸菱近期将对非必需消费品股及必需消费品股的评级由“减持”上调至“中性”，因有证据显示购买食品及到餐厅用膳的开支将会增加。在亚洲方面，必需消费品股可能从中受益，虽然这些行业的估值并不便宜，但该行仍然认为在未来数月的盈利将会受到正面影响。

该行亦密切留意油价下跌对新兴市场主权债务所产生的影响。虽然油价下跌总体上会对新兴市场产生正面影响，尤其是在亚洲方面，但主要的石油出口国可能会面临财政困难，这亦可能会影响到债券市场。

监于中国是环球最大的石油进口国，油价下跌亦会有利于中国，这预计将会抵销中国经济增长的部份放缓。

霸菱重申，今年市场将会大幅波动，因美国将会开始加息。随着近期市场主要变动产生的全面影响逐渐明朗化，该行将会继续不时检讨其资产配置。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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