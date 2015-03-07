国际油价本周跌幅创1月来最大 因美元上涨和升息忧虑

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约3月6日 - 油价周五收低，布兰特原油本周跌幅为1月来最大。美元续涨和美国升息忧虑，分散了投资者对美国原油钻机数量持续下降的注意力。
对利比亚和伊拉克原油供应安全的忧虑在早盘支撑油市，但之后这因素也退居次席。
美元指数升至11年半高位，美国失业率降至六年半低位，提振美联储升息预期。
布兰特原油收跌0.75美元，或1.2%，报每桶59.73美元。本周下挫4%，为截至1月9日止当周来最大周度跌幅。
美国原油收跌1.15美元，或2.3%，报每桶49.61美元。本周小幅下跌，连跌第三周。
BAKER HUGHES公布，本周美国原油钻机数量减少64个，至922个，这是2011年4月以来的最低数量。
油价稍早上涨，布兰特原油升至每桶61美元以上，美国原油在51美元以上，对伊拉克东北部的暴力冲突作反应。利比亚也关闭了国内11个油田，因安全形势不断恶化。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)