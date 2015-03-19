油价下挫 因美元反弹及科威特称OPEC必须维持产量稳定

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透纽约3月19日 - 油价周四重挫，因美元反弹及科威特认为石油输出国组织(OPEC)在供应过剩的市况下别无选择，只有维持产量稳定。
布兰特原油期货结算价跌约3%，美国原油期货大跌约2%，受美元兑主要货币上涨打压。
昨日布兰特原油期货大涨近5%，美国原油期货升约3%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策后，美元录得18个月最大单日跌幅。
“今日又受美元走势影响，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，“实际上油市供应过剩已是不争的事实，所以目前唯一真正的变数就是汇率走势以及这对商品需求的影响。”
布兰特原油期货收低1.48美元，结算价报每桶54.43美元，此前一度大跌2美元。
美国原油期货收低0.70美元，结算价报43.96美元，稍早一度下挫逾1.90美元。
科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)表示，OPEC必须维持产量稳定，尽管自去年夏季以来油价已大跌了一半。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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