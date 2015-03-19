油价下挫 因美元反弹及科威特称OPEC必须维持产量稳定

路透纽约3月19日 - 油价周四重挫，因美元反弹及科威特认为石油输出国组织(OPEC)在供应过剩的市况下别无选择，只有维持产量稳定。

布兰特原油期货结算价跌约3%，美国原油期货大跌约2%，受美元兑主要货币上涨打压。

昨日布兰特原油期货大涨近5%，美国原油期货升约3%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策后，美元录得18个月最大单日跌幅。

“今日又受美元走势影响，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，“实际上油市供应过剩已是不争的事实，所以目前唯一真正的变数就是汇率走势以及这对商品需求的影响。”

布兰特原油期货收低1.48美元，结算价报每桶54.43美元，此前一度大跌2美元。

美国原油期货收低0.70美元，结算价报43.96美元，稍早一度下挫逾1.90美元。

科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)表示，OPEC必须维持产量稳定，尽管自去年夏季以来油价已大跌了一半。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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