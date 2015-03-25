油价将在2016年底前触及每桶100美元--石油巨头Pickens

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透旧金山3月24日 - 美国石油巨头T. Boone Pickens周二表示，明年底前油价可能将触及每桶100美元，而此前他预计最早今年达到这一水平。
这位86岁的亿万富翁称，“我认为2016年底前油价将很可能达到每桶100美元，”他是BP Capital的董事长。
由于亚洲及欧洲需求下降且北美产量大增，油价一直以来急跌。自去年夏季以来美国原油期货已跌逾60%，周二报每桶约47.40美元。
Pickens称，由于美国石油产量增加的缘故，不应忽视“石油产量高峰”这一概念；石油产量高峰即在一时间点上石油产量将不可逆转地下降。他称，其他地区的石油产量也在下降。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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