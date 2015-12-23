焦点：2008年假日季油价强力反弹令人记忆犹新 但今年料不会重演

路透纽约12月23日 - 2008年底，也就是油价上一次在每桶35美元交投的时候，部分交易员因为休假错过了16美元的飙涨行情。也就在那次强力反弹之后，当时由危机引发的、长达五个月的油价崩跌走势才终于触底。

但很少有人预计本次假日季会重演这一幕，尽管市场流动性已经降低逾一半，使淡静交投中价格大涨的可能性增大。

本周接受路透采访的交易商和分析师都对假日季表达了谨慎看法，没几个人说会押注哪怕是短期的反弹，38-42美元的看多期权成交量不大。

“目前最好的交易就是不交易，”其中一名交易员表示。

之所以会同2008年比较，是因为两次超低价格出现的时间存在巧合。2008年12月24日，布兰特原油触及每桶36.20美元，为2004年7月以来最低水平；而本周，该油价则是自2008年以来首次跌破这一水平。

七年前，油价突然转而走高，在接下来的七个交易日中有六日上涨，累计每桶上涨16美元，涨幅达到44%。之后油价就一直横盘整理，直到次年4月。

迥异于今日，市场当年拥有许多助力。

其一，美联储当时在雷曼兄弟垮台后，将利率由4.5%降至近零水准。反观上周则在近10年来首度升息0.25个百分点，令美元涨势如虎添翼；而美元升值已然压抑油价。

OPEC当年甫于一周前同意减产；如今则在全力生产。市场当时更为乐观看待未来几年的展望：五年期原油期货在2008年末时报每桶近70美元。时至今日，2020年原油期货则近持平为50美元。

个中的差异多半可由七年前并不存在的页岩油革命来解释。对“石油峰值”的疑虑，已然被至少10年内油价不超过每桶50美元的预期所取代。

“风险更偏向下档，”Petromatrix分析师Olivier Jakob表示。

即便如此，他警告未来油价走势将上下震盘。

**年底交量萎缩**

可以确定的是，在这个长达18个月跌势的第三波下行中，建立新空仓的人不多，尽管高盛分析师再度发出警告，称市场失衡情形将延续至明年，因产出增加且需求不振。

新加坡交易所周二警告称，由于流动性偏低，“未来波动可能更为剧烈。”

以过去七年平均而言，12月最后一周的交易量会比当月第一周少60%。根据汤森路透Eikon上的交易所数据，周五时，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货交易量仅70万口，不到12月8日160万口的一半。

对冲基金Kronenberg Capital Advisors LLC合伙人Matthew Perry表示，尽管12月交易量往往会迅速下滑，但交易商已经押注，目前正等待未来数周期货市场会如何回应。

2008年时，交易员没有什么需要忧心全球供应过剩的理由。虽然原油已囤积在闲置的油轮上，但库欣的库存却未攀升至2,800万桶上方的新高位。但现在，库存数量超过6,000万桶，超越先前峰值。

全美范围内，2008年底时原油库存处于两年最高的季节性水准；如今，库存水平比一年前触及的上次峰值高出近三分之一。

**保护措施**

那些担心油价反弹的交易商有一些选择。他们可以购买具有保护作用的买权，持有原油期货空仓的交易商可以买入买权来为价格上涨提供对冲。交易商表示，目前这种买权价格低廉。

他们还可以买入卖权，如果认为价格将跌破行权价的话。

对于这两种对冲方式，据四位交易员说，几乎所有交易商都会两者兼做，不会只选其一。

2016年2月行权价为40美元的买权的权利金接近纪录低位，未平仓仓位为12,700口。2016年2月行权价为30美元的卖权权利金在11月至12月中旬期间稳步上升，未平仓仓位为25,500口。

20个交投最活跃的期权中，只有四个是买权。(完)