油价跌至逾两年低点 本季油价节节败退

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约9月30日 - 全球油价周二挫至逾两年低点，美国原油期货今日跌幅为2012年来最大，因汽油价格下滑以及季末的卖盘拖累，过去三个月油价节节败退。
自6月底，美国和欧洲的油价一路走软，因中东、非洲和美国的产出涌入市场，盖过了对战争侵袭的产油地区供应受扰的担忧。
汽油价格下滑以及美元强劲拖累油价周二大跌。周二到期的纽约10月RBOB汽油期货RBc1重挫4%，两周升幅回吐逾半。
11月布兰特原油期货LCOc1大跌2.53美元，结算价报94.67美元，本季跌幅达到16%，为两年最大。自6月中，布兰特原油期货已经回落19%，逼近熊市区域。
美国11月原油期货CLc1收挫3.41美元，收报每桶91.16美元，今日跌幅为2012年11月来最大。本季美国原油期货下挫12%，也是两年最大季度跌幅。
盘中布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R降至13个月最窄的2.52美元，之后回升至超过3美元。
美元兑一篮子主要货币周二攀升至四年高位，在欧元区公布9月通胀下滑后美元兑欧元也触及两年最高。油价也因此承压。
路透调查显示，9月石油输出国组织(OPEC)产量跳升至约两年最高，因利比亚产量进一步恢复，且沙特等海湾产油国增产。
根据路透调查，截至9月26日该周美国原油和馏分油库存预计小幅增加，汽油库存可能下降。美国石油协会(API)将在周二稍晚发布库存数据。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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