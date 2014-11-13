油价重挫至四年低位 布兰特原油跌穿80美元关口

路透纽约11月13日 - 油价周四重挫逾3%，至四年低位，指标布兰特原油期货跌至80美元关口之下，因美国原油期货交割地库欣的原油库存急增，令本已担心原油供应过剩的交易商更加不安。

油价延续周三的跌势，当日阿拉伯油长的讲话未显示出该国将在11月27日石油输出国组织(OPEC)会议上减产的意愿。

布兰特原油期货LCOc1收跌2.46美元，或3.1%，报每桶77.92美元，盘中触及2010年9月低位77.83美元。

美国原油期货CLc1收挫2.97美元，或3.9%，报每桶74.21美元。在盘后交易中，触及2010年9月低位74.07美元。

美国RBOB汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1也跌至四年低位，汽油期价跌穿每加仑2美元的关口。

布兰特原油期货跌穿80美元的支撑位，美国原油期货跌穿75美元的支撑位。

部分分析师认为，美国原油期货可能跌穿70美元。

“毫无疑问，70美元看似是下一个将要攻克的重大目标，”Lipow Oil Associates的总裁Andy Lipow表示，“没有任何因素阻碍看空人士向这一目标靠近。”

美国能源资料协会(EIA)今日表示，截至11月7日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加170万桶。汽油库存急增180万桶。数据公布后，油价走低。

部分人士认为，跌势过度，因投资者看似忽略了上周总体原油库存减少170万桶的事实。另外，包括取暖油在内的馏分油库存也减少了280万桶，同时，炼厂开工率攀升。

OPEC成员国将在11月27日开会，讨论如何应对油价在过去五个月重挫的情况。部分成员国表示，希望减产。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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