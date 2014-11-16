油价在上日大跌后急升 供应忧虑犹在

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约11月14日 - 布兰特原油周五跳升约2美元，录得三周来最大单日升幅，因上日跌穿每桶80美元至四年低位后，市场浮现支撑，但分析师对油价将持续反弹表示怀疑，指仍担心供应过剩。
布兰特原油上涨近3%，扳回周四的失地，且抑制本周的跌幅，本周为第八周下跌，一些人认为是时候低吸买入布兰特原油。布兰特原油仍在每桶80美元以下，6月时触及115美元以上。
美国原油上升2%，为9月3日来最大单日升幅，上日美国原油录得4%的跌幅，因预期美国东北部和中西部周末天气寒冷，将令取暖油需求上升。
“油市极度超卖，因而反弹，”能源顾问公司IAF Advisors董事总经理Kyle Cooper说。
新的近月合约布兰特1月原油LCOF5收报每桶79.41美元，周四报77.49美元，今日录得2.5%的升幅是10月23日以来最大，周五盘中下跌至76.76美元的四年低位，日高为79.75美元。
本周，1月布兰特原油大跌5%，连跌第八周，根据路透数据，为1988年来最长的周度连跌。
美国近月原油CLc1收升1.61美元，报每桶75.82美元，之前触及四年低位73.25美元，日高在76.30美元。
尽管油价反弹，但多数分析师仍然看空油价。
“油市第一大忧虑是供应过剩，”Tradition Energy资深分析师Gene
McGillian说。
分析师预计石油输出国组织(OPEC)在11月27日会议上，将不会为支持油价作出重大决定。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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