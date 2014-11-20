原油连跌三日后上涨 因美国数据强劲且臆测OPEC将减产

乐天集团将成立控股公司改善公司治理 减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透纽约11月20日 - 油价周四上涨，结束此前三日跌势，因美国经济数据强劲提振油市，但市场焦点仍是下周石油输出国组织(OPEC)会议是否减产，以结束五个月来的抛售。
周四公布的其他数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。
美国经济谘商会周四称，美国10月领先指标增长，增幅大于预期，预示着一直到明年初经济活动将会稳健增长。
OPEC在11月27日会议上就减产达成一致的机率在近日上升。
指标布兰特原油LCOc1收升1.23美元，报每桶79.33美元，之前触及79.46美元日高。
美国原油CLc1收涨1美元，报每桶75.58美元，日高在75.76美元。
“市场似乎跟随美国强劲的经济数据上扬。而且，对OPEC可能采取行动支撑油价的臆测也与日俱增，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
Loomis, Sayles & Co商品策略师和投资组合经理Harish Sundaresh说，美国寒冷天气提早来临，令取暖油需求上升，也扶助油市。
近月取暖油期货HOc1收升约1%，报每加仑2.38美元。
能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存意外增加260万桶，但包括取暖油在内的馏分油库存减少200万桶。
OPEC成员国伊朗、委内瑞拉和利比亚呼吁OPEC减产，以支撑油价。
市场对OPEC会议结果的预期有很大差别，澳洲的JBC Energy的分析师预计OPEC将至少每日减产100万桶原油，而纽约顾问公司Eurasia Group则预料OPEC将维持其原油日产量目标不变。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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