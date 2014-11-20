原油连跌三日后上涨 因美国数据强劲且臆测OPEC将减产

路透纽约11月20日 - 油价周四上涨，结束此前三日跌势，因美国经济数据强劲提振油市，但市场焦点仍是下周石油输出国组织(OPEC)会议是否减产，以结束五个月来的抛售。

周四公布的其他数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。

美国经济谘商会周四称，美国10月领先指标增长，增幅大于预期，预示着一直到明年初经济活动将会稳健增长。

OPEC在11月27日会议上就减产达成一致的机率在近日上升。

指标布兰特原油LCOc1收升1.23美元，报每桶79.33美元，之前触及79.46美元日高。

美国原油CLc1收涨1美元，报每桶75.58美元，日高在75.76美元。

“市场似乎跟随美国强劲的经济数据上扬。而且，对OPEC可能采取行动支撑油价的臆测也与日俱增，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

Loomis, Sayles & Co商品策略师和投资组合经理Harish Sundaresh说，美国寒冷天气提早来临，令取暖油需求上升，也扶助油市。

近月取暖油期货HOc1收升约1%，报每加仑2.38美元。

能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存意外增加260万桶，但包括取暖油在内的馏分油库存减少200万桶。

OPEC成员国伊朗、委内瑞拉和利比亚呼吁OPEC减产，以支撑油价。

市场对OPEC会议结果的预期有很大差别，澳洲的JBC Energy的分析师预计OPEC将至少每日减产100万桶原油，而纽约顾问公司Eurasia Group则预料OPEC将维持其原油日产量目标不变。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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