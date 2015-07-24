油价下滑 因担心供应过剩及需求迟滞

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月23日 - 油价周四下挫，布兰特原油期货结算价为4月来最低，美国原油期货结算价低于49美元，为3月底来首次，因投资人持续担心供应充裕及需求不振，这抵消了美元走软带来的支撑。
美元走软盘初支撑油价，因在希腊议会通过第二轮改革计划后，欧元上涨，但在美国公布上周初请失业金人数大跌后，美元缩减跌幅。
美国公布，上周初请失业金人数降至1973年来最低，显示就业市场保持稳健增长。
“美元从低点反弹，商品市场只有负面人气，对油市而言，投资人还担心全球经济会影响需求，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
美国9月原油期货跌0.74美元，结算价报每桶48.45美元，为3月31日来最低结算价。
美国原油期货盘中在48.21-49.63美元之间交投，前者为4月2日来近月合约最低价。
9月布兰特原油期货跌0.86美元，结算价报55.27美元，为4月2日来最低，今日日低为55.10美元，追平7月7日低点。
美国原油和布兰特原油期货均势将创两位数百分比月度跌幅。
布兰特原油期货较美国原油期货升水走势反复，盘中一度升至7.19美元。
供应充足继续令原油期货承压。
美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增加250万桶，预期为减少230万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。