油价收位创3月来最低 连跌第四周

路透纽约7月24日 - 布兰特和美国原油期货周五结算价为3月来最低，且连续第四周下跌，因中国经济数据疲弱和最新一周美国石油钻井平台增加，向油市施压。

石油服务公司Baker Hughes表示，美国原油钻井平台本周增加21座，上周为减少七座。

昨日美国原油跌至熊市区域，因美国原油从6月10日收报每桶61.43美元的水准回落了21%，反映市场负面人气弥漫。

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位。中国股市自6月开启跌势。

9月布兰特原油LCOc1下跌0.65美元，结算价报每桶54.62美元，此为3月19日来最低结算价，本周下跌4.3%。日内低位在54.30美元，为4月2日来近月合约触及的最低水准。

9月美国原油CLc1下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，本周挫跌5.5%。日内低位在47.72美元，为4月1日来最低水准。

“对全球经济的担忧原本已令油价下跌，石油钻井平台数目令市场负面人气加重，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

分析师表示，预计全球最大的油企二季度获利将下跌，延续上一季的頽势，将可能迫使油企进一步降低支出。

美元指数.DXY上涨也打压油价。

在7月迄今，布兰特和美国原油也录得双位数跌幅，美国原油跌幅为19%，接近12月录得19.4%的跌幅，当时录得2008年金融危机以来最大月度跌幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)称，在截至7月21日该周，基金经理降低其期货和期权净多头头寸。

8月汽油期货RBc1周五结算价低于200日移动均线切入位1.8514美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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