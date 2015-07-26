油价收位创3月来最低 连跌第四周

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透纽约7月24日 - 布兰特和美国原油期货周五结算价为3月来最低，且连续第四周下跌，因中国经济数据疲弱和最新一周美国石油钻井平台增加，向油市施压。
石油服务公司Baker Hughes表示，美国原油钻井平台本周增加21座，上周为减少七座。
昨日美国原油跌至熊市区域，因美国原油从6月10日收报每桶61.43美元的水准回落了21%，反映市场负面人气弥漫。
最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位。中国股市自6月开启跌势。
9月布兰特原油LCOc1下跌0.65美元，结算价报每桶54.62美元，此为3月19日来最低结算价，本周下跌4.3%。日内低位在54.30美元，为4月2日来近月合约触及的最低水准。
9月美国原油CLc1下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，本周挫跌5.5%。日内低位在47.72美元，为4月1日来最低水准。
“对全球经济的担忧原本已令油价下跌，石油钻井平台数目令市场负面人气加重，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
分析师表示，预计全球最大的油企二季度获利将下跌，延续上一季的頽势，将可能迫使油企进一步降低支出。
美元指数.DXY上涨也打压油价。
在7月迄今，布兰特和美国原油也录得双位数跌幅，美国原油跌幅为19%，接近12月录得19.4%的跌幅，当时录得2008年金融危机以来最大月度跌幅。
美国商品期货交易委员会(CFTC)称，在截至7月21日该周，基金经理降低其期货和期权净多头头寸。
8月汽油期货RBc1周五结算价低于200日移动均线切入位1.8514美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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