油价触及四个月低点 因中国股市暴跌及供应过剩忧虑

路透纽约7月27日 - 原油期货周一触及四个月低点，此前中国股市暴跌引发投资人担心全球最大的能源消费国的经济体质，且有迹象显示原油供应过剩的情况恶化。

美国上周五公布的数据显示，上周原油钻井平台增加21座，增幅为逾一年最大，显示随着油价从首季触及的六年低点反弹，原油生产也在回升，这也打压油价走势。

美元走软.DXY缓和了油价的跌势，因欧元持有者对以美元计价的原油等商品需求增加。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。欧股受拖累，跌至两周低点。

9月布兰特原油LCOc1下跌1.15美元或2%，结算价报每桶53.47美元，结算后，布兰特原油期货进一步跌至3月中来最低的52.90美元。

9月美国原油CLc1收低0.75美元或1.6%，结算价报每桶47.39美元，结算后进一步跌至3月底来最低的47美元下方。

“中国股市重挫以及供应过剩的情况日益严重，对油价构成压力，”Frost & Sullivan油气发展部门董事Carl Larry称。

“布兰特原油期货预计仍在50美元上方有支撑，美国原油期货则在45美元上方，在这些水准有大量对冲。”

洲际交易所数据显示，投机商已经下调了对较长期油价上涨的押注。对冲基金等基金经理人在截至7月21日该周削减了对布兰特原油期货的净多头仓位，为四周来首次。

投资人将关注本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议，以寻找市场方向。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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