国际油市下跌 因美元上涨带来的压力盖过原油库存减少提供的支持

路透纽约7月30日 - 美国原油期货周四收低，美元上涨为油市带来压力，盖过美国原油库存降幅大于预期为油价带来的利多人气。

交易商表示，在近月汽油和柴油合约到期前，市场有轧平部位操作，也分散了部份投资者对原油的注意力。

油价在过去一个月下滑超过10美元。本周稍早全球指标布兰特原油期货跌至接近六个月低位，受累于全球供应过剩、美元急升和中国股市暴跌。

油价周三受到美国政府原油库存数据支撑。美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存减少420万桶，为分析师预期降幅的至少20倍。

该数据推动油价在周四早盘续涨，攀升最多1%，但在下午交易中回吐涨幅。

布兰特原油LCOc1收低0.07美元，，或0.1%，报每桶53.31美元。

美国原油CLc1收跌0.27美元，或0.6%，报每桶48.52美元。

“油市面临美元上涨带来的压力，”Powerhouse副总裁David Thompson说，他解释油价由升转跌的原因。

美元指数.DXY走高，因美国第二季经济加速成长，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加接近于今年升息。

近月汽油和柴油合约将在周五到期，主导了油市交投活动。

汽油RBc1收涨0.3%，稍早一度大涨1.2%，因周三美国政府数据显示，汽油需求较上年同期增长逾6%。美国超低硫柴油期货HOc1收平，此前也一度上涨约1%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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