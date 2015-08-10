国际油价跟随汽油期货反弹 受美元走软扶助

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约8月10日 - 油价周一跳升近4%，此前美国汽油和柴油期货因炼厂供应受扰而大涨，扶助原油期货从数月低点反弹。
美元指数跌至近两周低点，也令原油等美元计价商品对欧元等其他货币持有者而言价格更能接受。
布兰特原油期货大涨3.7%，为5月底来最大单日升幅，美国原油期货升2.5%，涨幅为两个月内最大。
英国石油(BP)在印第安纳州的一日产24万桶的原油馏分设备发生故障，提振汽油期货价格急升逾4%。
柴油期货大涨逾3%，从上周触及的六年低点反弹。
布兰特原油期货收高1.80美元，报每桶50.41美元，盘中跌至六个月低位48.24美元。
美国原油期货收高1.09美元，报每桶44.96美元，在亚洲交易时段触及四个半月最低的43.35美元。
在过去六周，布兰特原油期货大跌23%，美国原油期货跌幅达26%，受油市供应过剩拖累。
美国原油期货较布兰特原油期货折让也回到5美元关口之上，为两周最大。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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