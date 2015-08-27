空头回补推动油价飙升逾10% 创六年来最大单日涨幅

路透纽约8月27日 - 油价周四飙升逾10%，录得六年来最大单日涨幅，因股市反弹，以及原油库存大幅减少，促使看空交易商纷纷回补空头。

油价在两个月深跌后反弹，美国原油期货本周稍早触及40美元之下的六年半低位，油价攀升，因市场寄望中国政策刺激经济的举措会奏效，全球股市受到激励大涨，美元因避险意愿消退走强。

交易商称，壳牌宣布尼日利亚原油出口遭遇不可抗力的消息，以及数据显示本周库欣原油库存进一步减少为涨势助力。美国第二季成长数据被大幅上修提供进一步支撑。

近月10月布兰特原油期货LCOc1劲扬4.42美元，或10.25%，收报每桶47.56美元，涨幅超过过去一周的跌幅。涨势在收盘前加速，录得2008年底以来最大单日涨幅。该合约周一触及2009年3月以来最低42.23美元。

“一旦在熊市出现空头回补反弹，走势通常会十分震荡。此轮涨势再持续一到两天，我不会感到意外，”Tyche Capital Advisors的管理合伙人Tariq Zahir表示。随着买盘压力缓解，价格可能会测试新低，他补充说。

美国原油期货CLc1大涨3.96美元，或10.3%，报每桶42.56美元，录得2009年3月以来最大单日涨幅，周一触及2009年2月以来的低位37.75美元。

交易商称，有迹象显示，周四的涨势尽管非常大，但可能不会长时间持续。不同月份合约间的价差通常是反应实货市场状况的不错的指标，价差今日收窄，尽管成交放量，但并没到非常高的水平。近月布兰特原油期货的成交量仅为略高于31.5万口，为7月初以来最高，但较2月初的高水平低25%。

壳牌宣布伯尼轻质原油出口周四遭遇不可抗力，之前该公司关闭了日输送能力为18万桶的输油管道。但这对市场的影响有限，因还有约1,000万桶9月装船的尼轻质原油没有售出。

自7月以来，油市出现了第二波幅度超过30%的深跌，根据监管机构提供的数据，大型基金和投机客所持的美国原油期货和期权空头头寸增加了近两倍，至逾1.6亿桶，逼近3月份的创纪录水平1.8亿桶。

交易商一直在为这些头寸被出脱作准备，部分交易商警告称，投机客争相出脱空头头寸可能引发市场的大涨。

上周美国原油库存意外减少超过500万桶，而行业组织Genscape的数据显示，库欣原油库存本周再减少近40万桶。

尽管如此，部分分析师对油价可能继续上行持悲观看法。

渣打银行周三将布兰特原油2016年均价预估下调20美元，至63美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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