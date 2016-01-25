焦点：油价急升突破30美元 是死猫反弹或是双底部成形？

图中为1月21日法兰克福交易所内显示的DAX指数。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透纽约1月22日 - 技术分析师周五警告称，今年油市如过山车般忽高忽低的走势尚未结束，在交易商稍事喘息后，油价可能再创新低。

美国原油3月期货CLH6周四、周五两天大涨13.5%，将年初以来因交易商获利了结所引发的跌幅收复近半。

尽管在全球持续供应过剩以及中国经济疑虑的情况下，几乎没有人认为这将是油价续涨的起点，但许多人不禁想问，油价持续18个月的跌势是否终于要画下句点。

对部分分析师来说，这波走势具备典型死猫反弹(dead-cat bounce)的特征，亦即油价自2003年以来首度掼破每桶30美元的慌乱走势中，自然的暂时性止跌，而未来几周仍潜藏着新低点。

“我不认为油价底部已现，”Forex.com及City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示。他预计油价不致持续反弹至每桶35美元上方；而油价需站上该点，方能免于持续下滑。美国原油周五大幅收高9%至32.19美元。

“我认为并未见到明显的技术面或基本面讯号显示油价已经触底。这纯属超卖后的反弹，因此我认为油价会再度回跌。”

经纪商ICAP副总裁兼首席技术分析师Walter Zimmermann也预计油价会再创新低，但他指出技术图型并非明确偏空。

“这可能是死猫反弹，但反弹力道有点大，”Zimmermann表示。他指出油价关键阻力位于每桶34.65美元。

“这不过是空头市场的修正行情。”

他指出，周K线图呈现“锤形底”的潜在偏多信号，即在前一周周线收位大大低于周线开盘点后，最新一周开盘和收盘均接近当周高位。

但他还表示，如果油价跌至26.19美元下方，下一关键支撑位将是介于21-25美元之间的关键支撑点。

一些人可能会想起去年8月类似的油价走势，当时看跌的交易商连续数周增加空仓，然后突然反手逆转操作，推动油价在三个交易日内涨逾25%。此后油价维持横盘波动数月，之后又重启跌势刷新低位。

“这基本上是一次超跌反弹，一般在这种情况发生时，我们会折回到先前区域的中点附近，”Informa Global Markets驻纽约技术分析师Peter Ruud称，指的是33.54美元水准。

“这并非熊市反弹，可能更像是一次筑底行动。我认为将形成一种双底型态。”

美国原油期货走势图：tmsnrt.rs/1QpW07t

美国现货原油周K线图：tmsnrt.rs/1QpWomh(完)