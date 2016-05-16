油价虽反弹 但能源企业破产家数飙升

路透休斯敦5月13日 - 本周美国油气公司破产家数冲破60家，这对小型企业来说是个坏兆头。小型企业资金正在告罄，油价反弹至近50美元的走势来得太晚，涨幅也太少了。

周五时，Exco Resources Inc(XCO.N)表示，其将评估各种选项，包括在法院内或外进行重整。该公司股价收跌58.56%至0.73美元。

自从油价自2014年中每桶逾100美元急挫以来，当中有几周企业破产件数达到高峰，而上周便是其之一，Exco的公告则是该周的压轴。

油价自2月低位反弹至每桶46美元，但期货市场反映投资者认为要一年多后美国原油才会升至50美元以上。

这将无助于当初因油价远比现在要高时所成立的小型产油商。由于银行缩减信用额度，这些业者在过去两年来发行更多的股票和债券、进行次顺位贷款，并出脱资产以在行业内存活后，所能融资的管道大都枯竭了。

一些公司的压力更大，这些公司持有的衍生品合约即将到期，这些合约允许他们以高于市场价的水平卖出石油。

本周申请破产的包括Linn Energy LLCLINE.O和Penn Virginia CorporationPVAH.PK。而陷入困境中的SandRidge Energy LLC则表示无法按时公布季报。

根据路透、律所Haynes & Boone和bankruptcydata.com的数据，美国能源业破产数量逼近2002和2003年电信业深度危机时的68件。

Linn的破产是这轮下滑中最大的破产案之一，该公司的产量不算大，仅为每日5.9万桶石油和6.07亿立方英尺天然气。(完)