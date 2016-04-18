科威特石油工人罢工将给布兰特和迪拜油价带来支撑--分析师

路透新加坡4月18日 - 分析师周一表示，科威特工人罢工导致原油产量下降逾60%，或将给布兰特和迪拜等指标油价带来支撑；同时由于因该国减少原油加工量和出口，成品油供应也将趋紧。

石油输出国组织(OPEC)成员国科威特周日表示，该国原油产量已从正常情况下的每日300万桶降至110万桶。该国国有炼油厂加工量已从供应中断之前的每日93万桶降至52万桶。科威特工人罢工从周日开始。

产油国周日多哈会议未能协调好产量问题。产油国无法达成协议的事实周一拖累全球原油期货下挫5%。

高盛分析师在周一的报告中称，虽然科威特工人罢工可能是短期的，但其他OPEC和非OPEC国家--比如尼日利亚、委内瑞拉和美国的供应中断或产量下降，再加上炼厂维修，期间需求在第一季度保持稳定，已预示石油市场基本面的好转。

“因此本周初市场出现的反应有些不确定性，只有当证实科威特供应中断的程度比目前为止看起来小得多的情况下，油价才将面临大幅下挫风险，”高盛表示。

Energy Aspects分析师Virendra Chauhan对路透表示，估计整月科威特每日原油供应将减少25-50万桶，这两周日产量减少50-100万桶。

“这对布兰特和迪拜(月)价差来说将带来积极的刺激，”他说。

汤森路透数据显示，科威特的原油出口主要面向亚洲，今年前三个月平均出口量为154万桶/日，略低于上年同期的164万桶/日。

6月与7月布兰特原油期约价差LCOc1-LCOc2周一接近平价，连续第三个交易日为逆价差。

近月迪拜原油5月与6月期约价差DUBSGSPDMK6周一为每桶逆价差0.09美元。逆价差指的是即期价格高于远期价格，表明即期市场走势更强劲。

科威特原油减产还影响到该国的精炼产出，从而可能导致其成品油出口大幅减少。

“将对中质馏分油产出巨大影响，因为科威特是一个主要出口国，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah表示。

“如果减产的时期延长，可能有助于平衡中质馏分油市场。”

Nah称，科威特的煤油和柴油出口可能减少19万桶/日，石脑油出口减少9万桶/日。他说，科威特或许还会发现该国需要进口油品，而不是出口。(完)