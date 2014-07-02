油价下跌 因利比亚重开油港协议盖过美国原油库存减少的影响

路透纽约7月2日 - 美国原油周三挫跌约1美元，创近三周最低收位，因利比亚和伊拉克石油供应的乐观迹象，盖过了上周美国原油库存大幅减少对油价的提振。

看来利比亚的石油日出口能力可能增加约50万桶，因占据东部油港的利比亚反政府武装同意重开Es Sider和Ras Lanuf，这是最后两个尚未恢复营运的油港。

“总体而言，基本面的利空基调有所加重，部份原因是市场认为利比亚将会真的出口石油，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

布兰特原油LCOc1下跌1.05美元，收报每桶111.24美元。美国原油CLc1盘中下挫逾1美元，至104.25美元的日内低位，之后跌幅有所收窄，收盘时下跌0.86美元，报每桶104.48美元。两份合约收位均为6月中来最低。

在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少320万桶，多于分析师原本预计的减少220万桶后，原油价格缩减跌幅。

“利多的库存数据推高油价，但市场触及阻力位，油价掉头下行，”iitrader.com高级市场策略师Bill Baruch说。

上周美国汽油库存减少120万桶，市场预期为增加40万桶，因在美国国庆日假期前，汽油消费量增加。

不过，预报称，美国东部周末将有飓风过境，可能导致人们取消渡假计划。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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