油价攀升 因利比亚油港仍关闭且欧洲数据暗示需求增长

* 利比亚油港仍然关闭

* 到2016年美国原油产量将接近记录水平-EIA

* 美联储将在本月17-18日举行政策会议

路透纽约12月16日 -布兰特原油期价周一攀升1.5%，受助于欧洲经济数据强劲，促使市场预期石油需求将增加，而来自利比亚的供应仍然大大受限。

布兰特原油盘中攀升近2%，使其较美国原油溢价升至一周高位。

德国制造业数据引发市场预期石油需求增加，而供应仍然吃紧，因利比亚政府未能与部落领导人达成协议，结束对数个油港的封锁。

油港被封锁导致该国每日有数十万桶高品质轻质原油无法出口。

美国制造业数据强劲也扶助支撑油价。

1月布兰特原油期货收涨1.64美元，报每桶110.47美元，盘中触及110.80美元的高位。该合约五个交易日以来首次升穿10日和15日移动均线切入位110.35美元和110.51美元。

美国原油期货收升0.88美元，报每桶97.48美元。

布兰特较美国原油溢价日高为13.72美元，收盘扩阔0.76美元，报每桶12.99美元。盘中跌穿10日移动均线，为两周来首次。

美国能源资料协会(EIA)指出，美国原油产出增速将快于预期，预料2016年时将逼近历史高点；EIA预估显示，美国页岩油产出将带动这个全球最大石油消费国日产量在2016年之前每年增加80万桶，届时每日产出将达950万桶，仅略低于1970年创下的纪录高点960万桶。

投资者还在等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二和周三举行的政策会议。美联储可能在会上决定何时开始缩减购债。

市场还在等待美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)在周二和周三公布的上周库存数据。周一公布的一项路透初步调查显示，上周原油库存减少360万桶，汽油和馏分油库存增加。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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