布兰特原油期货继续寻底下探四年低点 美国原油上涨

路透纽约11月11日 - 布兰特原油期货周二收低，盘中下探四年低点，逼近测试重要心理关口80美元支撑位，因交易商继续为6月开始的跌势寻找底部。

美国原油期货上涨，尽管市场预计上周美国原油库存增加。美国原油期货同布兰特原油期货的价差收窄至三周最小。

布兰特原油LCOc1收低0.67美元或0.8%，报81.67美元，盘中跌至2010年9月来最低的80.46美元。

美国原油期货CLc1收高0.54美元或0.7%，报每桶77.94美元，日低见76.42美元。

两份合约价差降至10月22日来最低的不到4美元。

一些分析师表示，因对石油输出国组织(OPEC)不会在11月27日会议上减产的预期升温，所以布兰特原油期货表现较差。

尽管投资人也认为美国石油供应过剩，但未来几周美国炼厂开工率将增加，将改变美国原油期货的需求。

美国石油协会(API)将在周三发布周度库存数据，因周二为阵亡将士纪念日，API和美国能源资料协会(EIA)都将推迟一日发布周度库存数据。

路透访查的分析师预计，上周原油库存增加，馏分油库存减少，汽油库存持稳。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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