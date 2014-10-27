焦点：油价下跌看似好 亚洲炼厂却难展笑颜

路透首尔/新加坡10月27日 - 油价自6月来累计下挫25%，这对于亚洲炼厂来讲本应是个意外之喜，但他们的利润却反而面临严重拖累。

虽然目前指标布兰特和西德克萨斯中质油价格都只比数年低位高出一点点，但很多炼厂此前已经签订协议，一直到年底前都将以较高的价格购买石油船货，并且他们无法把这些成本转嫁给客户。

预期显示，进入明年的一段时间里，原油价格都将弱于预期，这也让人担心，炼厂年底财报中原油和油品库存可能大幅减值。

“由于(油价下跌)出人意料，将对盈利产生冲击，”大信证券资深分析师Andrew Yoon说，指出石油库存减值将给年底业绩造成连带冲击。

布兰特原油LCOc1在10月16日跌至每桶不足83美元的近四年低位，此前在6月中旬时曾触及年内高点115.71美元。此后近月合约削减部分跌幅，大多数时间持于85美元上方，但这波长达四个月的跌势是否结束，尚不得而知。

“油价下跌对我们库存的影响是负面的，因这会导致估值损失，”日本石油连盟会长暨日本最大炼厂JX Holdings(5020.T)会长木村康说道。

东南亚一炼厂的消息人士称，今年初公司对布兰特原油的设定价格是106美元，即使油价回升到90美元，还是意味着库存石油要蒙受每桶16美元的损失。

该炼厂随时持有约300万桶原油，按上述价格假设计算，账面亏损约为4,800万美元。

海关数据显示，韩国截至9月底的石油库存为2,950万桶。韩国炼油产能为每日290万桶，为亚太地区第四高。

这意味着，原油价格每下跌10美元，韩国的库存价值就损失2.95亿美元。

韩国炼厂的油品也可能因此遭受冲击，韩国国家石油公司称，截至上月底的油品库存超过5,200万桶。

**利润与开工率**

SK Innovation(096770.KS)表示，针对油价下滑，正在研究将仓位风险最小化的方法。韩国最大的炼油商SK能源隶属SK Innovation旗下。

亚洲炼油商通常不会对原油进口进行对冲。

“考虑到运送需要两个月时间，我们已经全部买好年底前交付的原油，”首尔一炼油业消息人士表示，鉴于事件的敏感性，这位人士拒绝具名。

虽然亚洲炼油利润指标--新加坡综合炼油利润<REF/MARGIN1>从8月的平均每桶3.66美元升至5美元以上，但这种改善情况恐不会持续，因为炼油商以高价购买的原油即将到货。

“尽管原料价格大幅下滑，不过产品价格亦下降。因此利润没有真正提高，”一原油生产商的分析师表示，该分析师因公司政策缘故而拒绝具名。

“如果需求‘稳健’，我们应该会看到油品价格表现较原油相对强劲，”这位分析师说。

一些消息人士和分析师表示，部分亚洲炼厂一直在努力通过削减开工率，来抵消加工原油造成的亏损。

其他炼厂则维持开工率持平或略微下调，希望累积一些低价原油提炼的油品库存，等到市况回升时出售这些油品。

上述原油生产商的分析师说，“炼油商大概会保守处理开工率，只买足够原油数量，观察情况发展，”一直等到价格明确触底或者加工利润波动降低。

韩国9月炼厂产能利用率较8月降低6个百分点，不过1-9月产能利用率较上年同期上升0.3个百分点。1-8月，台湾炼厂原油加工较上年同期减少1.3%。

相比而言，中国炼厂9月原油加工同比跳增9.1%，利用油价大跌的机会，使用廉价原油精炼油品，补充油品库存。

但国际能源署(IEA)称，2015年石油需求增速料远低于之前预估的水平。

“理论上，油价下滑最终将刺激需求，但距离这个情况还有一段路要走，”该原油生产商的分析师说。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞；审校 郑茵/蔡美珍)

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