国际油价小幅收低 美元高位回落促油价削减跌幅

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透纽约5月10日 - 布兰特原油期货和美国原油期货周五小幅收低，盘中多数时间大跌，但在美元从高位回落后反弹，且尾盘有消息报道BP Plc(BP.L)在印第安纳州的一炼油设施下周将开始加工原油。
今日稍早，欧元兑美元跌至一个月低点，因市场预期美联储会减少购债。
但尾盘美元回吐涨幅。美元指数.DXY由日高83.438降至83.151。
6月布兰特原油期货收低0.56美元至每桶103.91美元，盘中低见101.56美元。
美国原油期货收跌0.35美元，报每桶96.04美元，盘中一度大跌超过3美元，报93.37美元。美国原油期货本周连跌第三周。
布兰特/美国原油溢价盘中一度收窄至逾两年最低的7.72美元，结算价报7.87美元。
IIR Energy报道，BP在印第安纳Whiting的日加工量达24万桶的一炼油设施下周初将开始加工原油，这对油价也有支撑作用。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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