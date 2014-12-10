香港《信报》：沙地发炮美国＂晒冷＂ 鳄鱼老衬还看底牌

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（12月10日社评）
论2014年市场大事，不能不提油价于半年内暴泻40%。上月底，油国组织会后拒绝减产，事前半数以上分析师声称对结果“心里有数”，惟消息作实后，油价应声剧挫10%，至今跌势未止。
油市新形势如何影响全球经济、投资者在新格局下怎样因势利导，才是名副其实的“万亿元问题”(Trillion-dollar Question)。我们认为应分两个层次“拆局”，其一针对产油国与耗油国之间的财富转移；其二着眼产油国跟产油国的生死博弈。
上周联储局副主席费希尔和纽约联储银行总裁杜特利不约而同强调，油价下跌对刺激消费大大有利，足以盖过低油价令通胀更难达目标负面影响。由此可见，在决策者眼中，油价下滑利多于弊。
今年股市回报傲视全球的中印，对油价下跌断无不欢迎之理。即使饱受通缩阴影困扰的欧罗区，原应添烦添乱的低油价，亦大有可能反过来成为欧洲央行深化量宽的最佳藉口，替行长德拉吉送上购买国债的“东风”。
产油国跟产油国之间博弈，牵涉的因素复杂得多，投资者根据不同观点押注“胜算”较高的一方，形成油国有油国恶斗、投资者有投资者对赌的局面。
首当其冲的美国油商，对外展现的姿态比俄罗斯更“从容”，在叶岩革命中极速冒起的上市油企EOGResources，最近向传媒放风，指油价即使跌至每桶40美元，EOG仍有利可图。
油价低迷令美国解除长达40年的原油出口禁令振振有辞，一旦成事，沙地在亚洲既要应付俄罗斯这个老对手，今后还得面对美国这个新劲敌的挑战。沙地对准美国发炮，难保不会“鳄鱼”变“老衬”，抢占北美市场落空之余，在亚洲反遭美俄两大产油国夹击。
足以乱大局的，是美国油商为应付资本开支积累巨债，叶岩油企近年在垃圾（高息）债市占比激增，财政状况却良莠不齐，油价急挫若迫使部分公司违约，能源业融资难度大增固不待言，企债以至美股，恐怕亦无法独善其身。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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