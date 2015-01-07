香港《经济日报》：大国操弄石油战 环球经济添忧

（1月7日社评）

国际油价昨凌晨跌破每桶50美元，酿环球股市下挫，油价暴跌非因供求，实是地缘政治或能源争霸的国际外交大角力，目前各方仍放手大玩，油价难言见底，环球经济金融更添忧。

纽约期油自去年中每桶100美元，至去年底大跌至约55美元后，外界曾料油价已喘稳，惟在毫无预警下，油价在过去两天再暴泻，一度低见48.5美元，市场更忧油价跌势未止，短期内或见40美元。

油价缘何一跌再跌，市场众说纷纭，惟已难再以需求疲弱解释。因油价由每桶100美元跌至70美元，尚且可归咎供过于求，但石油输出国组织（OPEC，简称油组）仍料今年全球原油需求有轻微增长，且油价暴跌令美国页岩油以至环球深海石油等高成本开采活动放缓。在需求微增、供应又减下，油价仍一泻千里实另有内情。

事实上，石油除涉庞大经济利益，更涉难以捉摸的大国政治博弈，故过去石油市场每现剧烈波动，作为石油最大玩家的美国与油组等产油国，多会设法维持秩序，市场亦能较有效评估油价走向，以趋利避害。

惟吊诡的是，虽然油价不断插水，几个主要玩家却似毫不在意，如美国政府与主要大油企，对油价暴跌未见清晰表态；油组更未如过去减产托价，龙头产油国沙特甚至扬言，就算油价跌至20美元亦不减产。主要石油巨头摆出“阔佬懒理”的态度，市场对油价后市自心中无底。

油价暴跌底因，有惴测是美国联同沙特搞局，藉压垮油价以重挫俄罗斯、伊朗，以至委内瑞拉等高度依赖石油收入的外交敌人，以谋取最大外交利益；但亦有分析相信油组图坚壁清野，以重挫威胁日增的美国页岩油，确保石油霸权。孰真孰假，外界无法肯定。

但可肯定的是，因市场不知各主要玩家葫芦里卖甚么药、将油价踩到甚么水平才肯收手，环球经济金融更添不明朗变数。市场深忧“黑天鹅”乱飞，资金近日遂先泊债市、金市等避险，引发股市急挫。

正因如此，除非美国与油组等主要玩家肯收兵，重新出手维持秩序，否则石油暗战还陆续有来，原油价格固难言见底，更可能跌出祸来引发全球经济金融震荡的风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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