香港《经济日报》：新油源抬头 油价易跌难升

（11月14日社评）

国际油价跌不停，布兰特期油昨跌破每桶80美元关口，油组（OPEC）仍不减产挺油价，惹起阴谋论，如要挫美国页岩油生产等。但在环球经济减速与科技不断革新下，油价难有力反弹。

除布兰特期油昨报每桶78.89美元，创4年低位外，另油价指标纽约期油价格，亦跌至每桶76.15美元，为约3年半低位，两者在短短5个月内急跌了约30%。

究其底因，当然离不开供求因素。一方面，环球经济减速令石油需求增长大减。但另一方面，因利比亚和伊拉克产油量持续高于预算，以及新油源页岩油技术进入成熟期而产量大升，环球产油量遂上扬。

如此形势下，石油输出国组织（OPEC）昨预测，明年外界对其石油日均需求量，将较现时日均生产量少100万桶。供大于求，油价自然跌不停。但令人意外的是，占全球产油量近40%、因油价跌遭重挫的油组，却未有减产撑油价的计划。

此令阴谋论四起，例如美国与其盟友、油组龙头沙特联手推低油价，以打击依靠石油出口的敌对国家与组织，如俄罗斯、伊朗以至恐怖组织ISIL等。

不论上述阴谋论是否属实，油价暂未看到有大力反弹的因素。其一，环球经济仍处低增长阶段，美国明年固难脱弱复苏，欧元区更陷通缩与再衰退危机边缘，日本还在挣扎要脱离迷失年代，新兴市场包括中印经济亦减速，环球缺乏有力的经济引擎下，石油需求难以大振。

至于新能源方面，各国因环保、地缘政治、能源独立以至建立本身的新经济引擎等各种政经考量，在开发新技术、推动页岩油等生产方面，正不遗余力，势令新能源的生产成本不断下降，产量则不断上升。沙特等纵真有以本伤人，打击新能源的企图，恐亦难以成功。因此，环球油价虽难免上落，但整体而言是易跌难升，此对环球经济有喜有忧，喜的是低油价可助经济增长添动力，忧的是通缩压力恐将更大。至于个别国家能否喜大于忧，除看其是否新能源生产国外，则视乎能否充分把握低油价带来的生产动力，推动整体经济与消费。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。