国际油价或将下滑 再赐投资者低买良机

路透班加罗尔7月20日 - 分析师表示，对于今年稍早油价创多年新低时没有入手的投资者来说，他们将再次遇到低买良机--油价近期或将下滑，然后再以更加稳健的步伐反弹。

原油价格自1月触及12年新低以来累计上涨了逾70%，至每桶大约46美元。但分析师指出，全球经济前景不确定给整体市场带来的风险让投资者不安，不愿将油价推升至50美元以上。

英国决定退出欧盟带来不确定性，美元走强，石油输出国组织(OPEC)石油产量强劲，这些因素都降低了供需迅速恢复平衡的可能性。

“一方面，英国公投退欧使全球经济增长减速的风险上升，所以未来的需求充满不确定性，”荷兰银行资深能源分析师Hans van Cleef表示。

“另一方面，未来的供应情况也有不确定性。虽然目前仍存在供应过剩，但大家深切感受到低油价的影响。”

英国公投决议脱欧在6月底时撼动全球市场，油价在公投结果出炉当天跌幅更高达5%。部份分析师表示，英国脱欧效应可能将油价掼压至每桶40美元以下。

“外界力陈英国脱欧的负面效应，尼日利亚停止敌对状态，加拿大继续重启产出，加上利比亚持续出现进展。综观以上因素，加上中国等地的经济成长疑虑，油价将轻易跌至40美元下方，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Thomas Pugh指出。

分析师们指出，在全球需求成长展望黯淡下，尼日利亚、加拿大及利比亚恢复生产的前景可能阻碍油价大幅反弹。

分析师相信油价可能降至45美元下方，以促使业者削减新增产量，进而刺激投资者需求。

“一旦油价跌向1-2月所创低位，可能引发对石油的长期买兴，因市场普遍认为到2018-2019年时油价将远胜于此，”法国巴黎银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian指出。(完)