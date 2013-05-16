油价操纵案调查范围扩大 英国政府承诺将采取严厉措施

* 英国称对油价是否被抬高深感忧虑

* 欧盟执委会此前突击搜查了BP、壳牌和Statoil的办公室

* Eni称也被要求提供信息

* 目前尚未针对交易商展开调查或索取信息

路透伦敦5月15日 - 英国能源及气候变化大臣戴维(Ed Davey)周三表示，石油公司如若操纵油价，将面临严厉的法律制裁。此外一家评级机构警告，欧盟执委会如在石油定价调查中发现不法行为，石油公司将面临巨额罚款。

意大利油企Eni(ENI.MI)表示，欧盟执委会已要求该公司提供相关信息，不过并未对其进行调查。

就在前一日，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)的办公室遭到突击搜查，因被怀疑存在操纵油价问题。

本次针对主要油企的突击搜查，是继伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻后所展开的最大跨国调查之一，在这个带有神秘色彩的行业引起一场轩然大波。不过私营交易商并不在调查范围内。

戴维在国会表示，“如果事实证明石油公司在市场中操控油价，致使已经不堪重负的驾车人和消费者蒙受经济损失，那么应会对这些公司施以严厉的法律制裁。这一点毋庸置疑。”

英国首相卡梅伦的发言人表示，预计这些公司将全力配合调查。

欧盟执委会表示，担心这些公司可能合谋向一家价格发布机构提供失真的价格信息，从而操纵石油及生物燃料制品的价格。

该委员会表示，这些公司可能还阻止其他公司参与某家机构价格评估的过程。执委会没有点这家机构的名。

隶属麦格希集团(McGraw-Hill)MHFI.N旗下的全球最大石油定价机构--普氏(Platts)正在协助调查。欧盟执委会负责竞争政策事务的发言人Antoine Colombani周三表示，只有一家定价机构参与了调查。

他称，“即便评估的价格略有失真，也能够影响最终价格，可能伤及消费者。”

**罚款与声誉受损**

惠誉表示，石油公司若面临巨额罚款，其资产负债表或能消化相应的冲击，因为这些公司拥有庞大的现金储备。

惠誉表示，“除了罚款，若有石油公司被发现操纵价格，可能面临名誉受损而导致的较长期风险。”该机构指出，在墨西哥湾漏油事件后，BP就不得参与该地区的某些业务。

消息人士以及主要交易商嘉能可(GLEN.L)、维多、托克、Gunvor和Mercuria的公司人士表示，迄今为止公司未被要求协助调查。

瑞士反垄断机构Weko称未参与欧盟的调查行动。大部分全球石油交易商总部位于瑞士。

法国油企道达尔(TOTF.PA)也表示，其办公室未遭到搜查。去年该公司致信给监管机构，质疑油价确定的方式，使价格发布机构的定价机制受到关注。

普氏所设计的石油实货市场每日估价方法，被用于每年至少价值2.5万亿(兆)美元石油交易的结算。

批评者称该体系只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。

支持者则表示，这是迄今为止评估庞大却往往不透明的市场的最佳机制。(完)

(编译 王翔琼; 审校 郑茵)

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