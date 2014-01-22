油价温和上涨 IEA利多需求预估和利比亚供应疑虑激励市场

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* IEA称2014年石油日需求将增加130万桶
* 西方和伊朗核问题协议生效
* 美股道指下滑累及油市
路透纽约1月21日 -油价周二温和上涨，稍早利多的全球石油需求预估和利比亚出口疑虑再起，曾带动油价大幅上涨，但受到获利了结盘压制。
上周涨幅曾一度高至5%的美国超低硫柴油期货在午后交易中大幅回落，亦令原油价格缩减涨幅。
美股波动，且调查显示分析师预计原油库存八周来首次上升，也加剧油价回撤。
周二稍早油价上涨，因之前国际能源署(IEA)称，2014年全球石油日需求将增加130万桶，超过此前预估。
“今天主要是受到IEA报告的支撑，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说。
布兰特原油结算价涨0.38美元报每桶106.73美元，稍早一度触及108美元。
美国2月原油合约收高0.62美元报94.99美元，该合约收盘即到期。3月原油合约涨0.38美元至94.97。
纽约商业期货交易所(NYMEX)周一因美国假期没有结算。
布兰特较美国原油价差扩大至11.76美元，上周五一度缩窄至11.16美元。
超低硫柴油结算价跌0.1%报每加仑3.0147美元。
“取暖油超买，一些获利了结也打压其回落，”Tradition Energy市场研究部主管Addison Armstrong说。
**库存料增加**
美国股市周二多数收涨，标普500指数结束两日连跌上扬，受助于材料股涨势，但道指下跌，因三家成份股企业公布的业绩令人失望。.NCN
在周三美国石油协会(API)公布库存报告前，路透调查分析师预计，上周汽油库存增加160万桶，馏分油库存下降40万桶。
API石油库存数据将于周三2130GMT公布，能源资料协会(EIA)库存报告将于周四1600GMT出炉。
利比亚方面有消息称，包括石油部长在内的五位官员辞职，指称总理无法“在电力和石油领域...提供安全保障”，该消息也提振布兰特原油。
之前利比亚总理周日表示，利比亚计划在未来几天之内，驱逐占据东部重要石油港口的示威者。
中国人民银行向金融体系注入逾2,550亿元人民币资金(420亿美元)，缓解了信贷紧缩的疑虑，市场风险偏好升温，亦支撑油价。
南苏丹局势的不确定性也支撑布兰特原油。但伊朗与各大国达成初步协议，停止核项目，引发对伊朗石油出口将增加的预期，这限制布兰特原油涨势。(完)
(编译 李爽/孙茉莉 审校 徐文焰/孙茉莉)
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