油价上扬 布兰特和美国原油期货价差跌至4美元之下

路透纽约9月24日 - 大西洋两岸的原油期货价格周三均收涨，逆转了早盘的跌势，因库存报告显示上周美国原油库存意外减少。

中东地区的紧张局势不断加剧，以及中国成长预估高于之前的预期，也扶助提振布兰特原油期货脱离两年低位。

欧洲经济数据疲弱，以及伊拉克和利比亚石油出口增加过去数月重压布兰特原油期价，拖累价格本季累积下跌约14%，为2012年第二季以来最大季度跌幅。

美国原油期货逆转稍早的跌势，上扬超过1美元，因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存骤降430万桶，至3.58亿桶，分析师的预期为增加38.6万桶。不过，库欣原油库存增加19.1万桶。

RBOB汽油期货RBc1也因美国数家炼厂出现故障的消息受到提振。

布兰特11月原油期货LCOc1上扬0.10美元，收报每吨96.95美元，较盘中触及的2012年7月以来最低95.60美元高逾1美元。该合约本月迄今累计下跌逾6%，为去年4月以来最大月度跌幅。

美国原油期货CLc1上扬1.24美元，收报每桶92.80美元，因上周美国原油库存意外减少，逆转了稍早跌至91.12美元的颓势。

美国原油较布兰特原油期货贴水盘中收窄至不到4美元，为4月以来第二低位。

过去一个月，美国原油期货基本陷于约90-96美元的区间内。

利比亚国家石油公司(NOC)的一位官员周三称，该国石油日产量目前为90万桶，大型油田El Sharara的日产量为20万桶。

根据路透追踪的9月前23天的付运数据，伊拉克南部油港的石油出口量平均为每日258万桶，高于8月均值238万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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