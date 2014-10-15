油价若跌至80美元 将有近3%产量岌岌可危--IEA

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦10月14日 - 国际能源署(IEA)表示，如果油价跌至每桶80美元，将有近3%的全球石油产量有削减之虞。降到80美元，将使得加拿大、安哥拉、巴西和挪威的某些项目无法获利。
IEA在月报中做出上述预估，同时也调降低石油需求预测，并称油价可能会进一步下滑。
油价从年内高位每桶115美元上方，挫跌至不到90美元，使得投资者和石油公司再次着眼于损益两平点。
“总括来说，大约每日260万桶的全球原油产量来自损益两平价格高于80美元的项目，”该报告周二表示。
这相当于2014年第三季每日9,320万桶总体产量的2.8%。
IEA表示，加拿大一些项目的损益两平油价最高。
然而，损益两平油价偏高的项目分布在全球各地。
报告指出，一些规划中的高成本项目已经取消。
IEA表示，在美国有略高于4%的页岩油生产需要油价每桶超过80美元才能损益两平。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。